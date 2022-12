Flicks Auftrag: 18 Monate, 14 Spiele, elf Stammspieler

Der Bundestrainer muss bereits jetzt eine Elf für die EM 2024 finden. Wer kommt dafür in Frage?

Philipp Lahm ist in Sorge. Der frühere Weltmeister-Kapitän tourt derzeit als Turnierdirektor der EM 2024 durch die Spielorte, und wo er auch hinkommt, sagt er dieselben - von Zweifeln geprägten - Sätze. Ein Sommermärchen 2.0? Puh, schwierig.

Philipp Lahm: "Natürlich hilft sportlicher Erfolg"

Lahm aber war schon als Spieler lösungsorientiert - und so hat er auch jetzt eine Idee, wie es doch noch was werden könnte. "Natürlich hilft sportlicher Erfolg", sagt er. Und dafür sei nun mal der Bundestrainer verantwortlich.

Hansi Flick geht trotz des Fiaskos bei seinem ersten Turnier als Chef mit einem großen Vertrauensvorschuss in die 18 Monate bis zur EM. Doch mit der Rückendeckung durch den DFB ist auch eine klare Erwartungshaltung verbunden: 2024 soll die Nationalelf bitteschön wieder titelreif sein!

Toni Kroos: "Wir müssen eine feste Elf finden"

Lahms früherer Weltmeisterkollege Toni Kroos ist überzeugt: "Ich glaube, dass es ab dem ersten Länderspiel nach dem Turnier das Ziel sein muss, eine feste Elf zu finden", sagt der Profi von Real Madrid in seinem Podcast. Doch auch zu Hause werde es schwierige Momente geben. Und "wenn ein Spiel zu kippen droht", brauche es Automatismen. "Eingespielt zu sein, gibt dir immer Halt", weiß Kroos.

Hansi Flick: darf keine Rücksicht mehr nehmen

Bei der Zusammenstellung dieser Elf dürfe es nicht darum gehen, "alle glücklich zu machen". Das heißt: Flick darf keine Rücksicht mehr nehmen auf große Namen oder Vereinszugehörigkeit. Er muss seine Treue zu verdienten Stars wie Manuel Neuer oder Thomas Müller und zum ganzen Bayern-Block hinterfragen.

Lothar Matthäus: Müller soll sich auf FCB konzentrieren

Müller grübelt wie Ilkay Gündogan über seine Zukunft im DFB-Team. Lothar Matthäus rät ihm, sich auf den FC Bayern zu konzentrieren. "Auf seiner Position haben wir viel Potenzial für die Zukunft", sagt er - WM-Lichtblick Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz, Leroy Sané, Serge Gnabry, Timo Werner, Karim Adeyemi oder Youssoufa Moukoko. Warum also, fragte Matthäus, solle Müller "sich das noch antun?"

Mangelnde Defensive und mangelndes Vertrauen

Lahm sorgt sich vor allem um die Abwehr. "Was uns fehlt, ist Stabilität vor allem in der Defensive." Diese aber ließe sich mit der beschworenen Eingespieltheit in den Griff bekommen. "Es muss eine Mannschaft entstehen, die sich vertraut", sagt Lahm, "das muss die Aufgabe sein mit Blick auf die EM."

Flick hat 13 oder 14 Länderspiele, um die EM-Elf zu finden. "Jedes Spiel ist für diese Nationalmannschaft ab jetzt unfassbar wichtig", sagt Kroos.