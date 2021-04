Wechsel rückt näher: Nagelsmann und FC Bayern wohl einig - Vertragsauflösung erbeten

Die Personalie Julian Nagelsmann wird beim FC Bayern heißer. Nachdem die Münchner zuletzt Kontakt zu RB Leipzig aufgenommen haben sollen, hat der Trainer den Klub nun offenbar um eine Auflösung seines Vertrags gebeten. Wird eine Mega-Ablöse fällig?

München - Der Wechsel von Julian Nagelsmann zum FC Bayern rückt immer näher! Laut einem Bericht des "kicker" hat der gebürtige Landsberger die Sachsen nun um eine Auflösung seines bis 2023 datierten Vertrags gebeten. RB fordert demnach eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro. Wie die berichtet, hat sich Nagelsmann bereits mit dem Rekordmeister auf einen Vertrag geeinigt.

Wegen Nagelsmann: Bayern hat Leipzig kontaktiert

Der 33-Jährige wird mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht seit Hansi Flick seinen Abschiedswunsch in München geäußert hat. Nagelsmann besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis 2023 und hat keine Ausstiegsklausel. Nach Informationen des Senders "Sport1" und von "sportbuzzer.de" soll der FC Bayern wegen Nagelsmann RB Leipzig dennoch kontaktiert haben.

Noch am vergangenen Dienstag hatte RB-Sportdirektor Markus Krösche betont, dass die Leipziger vom Liga-Rivalen noch nicht kontaktiert worden seien. "Es macht keinen Sinn, Ablösesummen oder Preisschilder zu vergeben. Julian hat einen langfristigen Vertrag und eine sehr gute Mannschaft", hatte Krösche dem TV-Sender "Sky" gesagt. Leipzig sei daher auch nicht selbst auf Trainersuche gegangen.

Pikant: Am Montag war bekanntgeworden, dass auch der bisherige Sportdirektor vor einem Abgang von den Sachsen steht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat auch er den Klub um eine Vertragsauflösung gebeten, Krösche wird als Nachfolger von Fredi Bobic bei Eintracht Frankfurt gehandelt.

Kassiert der FC Bayern eine Ablöse für Flick?

Beim FC Bayern wird es in jedem Fall zeitnah Gespräche mit Flick über eine wahrscheinliche Vertragsauflösung geben. Der 56-Jährige wird als Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw gehandelt, der nach der EM seinen Posten abgibt.

"Wir haben vereinbart, dass wir uns nach dem Spiel in Mainz zusammensetzen", sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der "Bild am Sonntag". Auf die Frage nach einer möglichen Ablösesumme für Flick sagte der Bayern-Boss: "Wenn wir Hansis Wunsch entsprechen sollen, müssen alle Parteien gemeinsam eine Lösung finden, mit der auch der FC Bayern zufrieden ist."

DFB wird keine Ablöse für neuen Trainer zahlen

Vizepräsident Rainer Koch hat jedoch noch einmal bekräftigt, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) keine Ablösesumme für einen Bundestrainer zahlen werde. "Der DFB wird keine Ablösesummen zahlen, weil er noch nie Ablösesummen gezahlt hat und weil er als gemeinnütziger Verband im Übrigen sich schwer tut, dies zu tun", sagte er am Sonntagabend in der Sendung "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Rundfunks. "Im Übrigen haben wir sehr klar gesagt, dass in bestehende Verträge von uns aus nicht eingebrochen wird." Der 62-Jährige betonte zugleich, dass er im Fußball für vieles zuständig sei, "aber sicher nicht für die Frage, wer neuer Bundestrainer wird".