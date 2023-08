Von Gerd Müller bis Robert Lewandowski: Die legendärsten Neuner des FC Bayern

Harry Kane ist nach wochenlangem Poker endlich in München gelandet. Beim FC Bayern soll er in die Fußstapfen von Gerd Müller, Robert Lewandowski und Co. treten. Die Top 7 der bayerischen Mittelstürmer.

13. August 2023 - 15:58 Uhr | Patrick Strasser