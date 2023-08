Habemus Harry! Mit Kane greift der FC Bayern in der Champions League an

Der Transfer des Jahres ist endlich beschlossene Sache: Harry Kane wird der neue Stürmer des FC Bayern. Er kommt für mehr als 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur. Doch zuvor gibt es Wirbel.

München - Es wäre ja auch wirklich unpassend gewesen, wenn die Transfer-Saga dieses Sommers ein langweiliges Ende gefunden hätte.

Am Freitag wurde es bei Harry Kane (30) noch einmal hollywoodreif, ehe der englische Stürmer um 19.07 Uhr endlich im Privatjet in Oberpfaffenhofen landete, um in München den Medizincheck zu absolvieren und seinen Vierjahresvertrag beim FC Bayern zu unterschreiben. Um 19.51 Uhr fuhr Kane dann im roten Audi vor dem Krankenhaus Barmherzige Brüder vor.

In München gelandet: Der Wunschstürmer des FC Bayern, Harry Kane. © AZ

Harry Kane zurückgepfiffen: Letzte Schikanen von Tottenham-Boss Daniel Levy

Kane war am Morgen schon auf dem Weg zum Airport London Stansted, als er von seinem langjährigen Klub Tottenham Hotspur gestoppt wurde. Flugverbot für Kane!

Weil die Spurs um Präsident Daniel Levy nach AZ-Informationen auf den letzten Drücker noch Details an der Vereinbarung mit Bayern ändern wollten.

Bye bye, Tottenham: Nach 19 Jahren bei den Spurs sucht Kane ein neues Abenteuer beim FC Bayern. © Yui Mok/imago

Schikane – und ebenso unwürdig für diesen verdienten Spieler, der Tottenham seit mehr als zehn Jahren mit seinen Toren angeführt hatte. Levys Verhalten sorgte bei den Münchner Verantwortlichen genauso für Kopfschütteln wie bei einigen Tottenham-Fans. Die größte Vereinslegende lässt man nicht mit gepackten Koffern am Flughafen sitzen – so der Tenor.

Mega-Ablöse für Harry Kane: Der FC Bayern bezahlt über 100 Millionen Euro

Doch letztlich wurde ja alles gut. Noch für den Abend sind die medizinischen Untersuchungen und die Vertragsunterschrift des englischen Nationalmannschaftskapitäns geplant.

Die ersten Fans des FC Bayern erwarten Harry Kane bereits vor dem Krankenhaus, in welchem der Stürmerstar seinen Medizincheck absolvieren wird. © AZ

Habemus Harry! Aber was war das für eine Geburt. Über Wochen hatten die Münchner um Vorstandschef Jan-Christian Dreesen mit Tottenham-Boss Levy um die Ablösesumme (100 Millionen Euro fix plus rund 10 Millionen an Boni) gefeilscht, ehe am Donnerstag eine Einigung erzielt wurde.

Dann aber machten plötzlich Gerüchte die Runde, Kane würde zögern – und ein anderer Klub sei in den Poker eingestiegen, um den Engländer ablösefrei zu verpflichten.

FC Bayern gegen RB Leipzig: Steht Kane schon am Samstag im Kader?

Letztlich hielt Kane aber sein Wort und sagte "Ja" zu Bayern. Für die Münchner ist es der mit Abstand teuerste und spektakulärste Transfer der Vereinsgeschichte. Zuvor hatte Lucas Hernández mit 80 Millionen Euro den Rekord gehalten. Der Franzose spielt inzwischen für Paris Saint-Germain, er ist Geschichte bei Bayern.

Kane hingegen die Gegenwart und Zukunft. Sogar schon im Supercup gegen RB Leipzig am Samstagabend (ab 20.45 Uhr live bei Sat.1 und Sky und im AZ-Liveticker)? Bis 15 Uhr müssten die Münchner die Spielgenehmigung bei der DFL beantragen. Ausschließen wollte es Bayern-Trainer Thomas Tuchel zumindest nicht. Man müsse abwarten, "es sind alle Möglichkeiten offen", sagte Tuchel. Man arbeite "mit Hochdruck" am Wechsel. Dies habe "höchste Priorität".

Sein Tottenham-Kollege Ante Postecoglou plante da schon die Vorbereitung auf den Premier-League-Start am Sonntag beim FC Brentford "ohne Harry". Nach seinem Kenntnisstand stehe "der Deal unmittelbar bevor", sagte der Spurs-Coach. Kurz zuvor hatte Tuchel mit einem Lächeln verdeutlicht, "wie wichtig das für uns ist. Wir versuchen, den Kapitän aus England zu holen. Das zeigt schon die Größe des Deals."

Harry Kane bekommt beim FC Bayern die Nummer 9

In der Tat: Es ist der größte Transfer der Klubgeschichte, der gesamten Bundesliga-Historie. Kanes Gehalt soll laut "Bild" bei 25 Millionen Euro brutto pro Jahr liegen, das Gesamtpaket des Deals also bei mehr als 200 Millionen Euro. Ein immenses Investment.

Bayern sendet damit zugleich ein deutliches Zeichen, dass man in der kommenden Saison richtig angreifen will in der Champions League. Kane wird bei Bayern die Nummer 9 tragen, die zuletzt zu Robert Lewandowski gehörte, ehe der Stürmer 2022 zum FC Barcelona wechselte. Bayern hat mit Kane einen würdigen Nachfolger gefunden.