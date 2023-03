Vom Spielfeld an den Schreibtisch : Ehemalige Spieler in Funktion beim FC Bayern

Uli Hoeneß öffnet Bastian Schweinsteiger die Tür für eine Anstellung beim FC Bayern. Auch der Ehrenpräsident schnürte einst die Schuhe für den Rekordmeister. Wer war sonst noch da von den Ehemaligen?

München – Uli Hoeneß hat eine genaue Vorstellung, wer in den nächsten Jahren beim FC Bayern mit in der Verantwortung stehen könnte. Er warb auf dem "Roten Sofa" der Abendzeitung für eine Rückkehr von Bastian Schweinsteiger.



Schon oft holte der Ex-Manager Ex-Spieler an den Schreibtisch. Werden es die Bayern-Bosse genauso machen?

Gibt es eine Rückkehr von Bastian Schweinsteiger zum FC Bayern?

"Ich bin überzeugt, dass bei Bastian Schweinsteiger die Türen beim FC Bayern weit aufgehen", sagte der 71-jährige Ehrenpräsident über ein mögliches Engagement des ehemaligen Kickers. Ob der ARD-Experte von seinem Glück wusste, bleibt abzuwarten.



Uli Hoeneß hatte schon immer eine Vorliebe, ehemalige Spieler in den Verein einzubinden – auch er selbst machte diese Erfahrung.

Uli Hoeneß auf dem roten Sofa der AZ. © Daniel von Loeper

Auch Oliver Kahn als Vorstandschef und Sportvorstand Hasan Salihamidzic kamen nach einer Idee von Hoeneß zurück. Sein nächstes Ziel könnte Thomas Müller sein. Dieser sei nach seiner Einschätzung für "jede Art von Job bei Bayern" passend.

Spielfeldrand statt Schreibtisch – von Spieler zum Trainer beim FC Bayern

Auch der Spielfeldrand ist für Ehemalige möglich beim FC Bayern. Martin Demichelis oder Mehmet Scholl trainierten die FC-Bayern-Amateure. Auch Willy Sagnol war zeitweise an der Seitenlinie im Trainerteam von Carlos Ancelotti zu finden und für ein Spiel sogar mal Cheftrainer.

Willy Sagnol war mal FC Bayern Trainer © Imago

Jürgen Klinsmann, Niko Kovac, Klaus Augenthaler, Franz Beckenbauer und Sören Lerby lenkten mehr oder weniger erfolgreich das Geschehen von der Trainerbank.

FC Bayern Legends sind zur Markenbildung da

Selbst wenn es für einen Platz am Schreibtisch oder der Seitenlinie nicht reicht: Viele ehemalige Spieler nutzt der Verein für Imagepflege und Markenbildung. Giovane Elber ist für die" FC Bayern Legends" verantwortlich. Ein Team aus ehemaligen Spielern, welches um die Welt tourt, Show-Spiele veranstaltet und so nie den Kontakt zum Verein verliert.

"Es ist immer wieder schön, alte Weggefährten zu treffen und gemeinsam mit Ihnen im Trikot des FC Bayern auf dem Spielfeld zu stehen“, sagt der Brasilianer über seine alten und neuen Mitspieler. Große Namen wie Klaus Augenthaler, Bixente Lizarazu, Owen Hargreaves, Alexander Zickler oder Claudio Pizarro treten da immer noch gegen den Ball.