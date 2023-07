Unter Tuchel hat Goretzka nicht den besten Stand: Intern hat der Bayern-Star aber einen mächtigen Unterstützer

Bayern-Trainer Tuchel sagt über Mané: "Da haben wir eine Konstellation, die es für Sadio sehr schwer macht." Goretzka gerät unter Druck, Laimer wird hingegen gelobt: "Die Sechser-Diskussion stellt sich nicht."

Bayern-Star Leon Goretzka im Trainingslager am Tegernsee.

München - Am Sonntagmorgen ging es für Bayern-Coach Thomas Tuchel (49) mit dem Rad vom Teamhotel "Überfahrt" zum Trainingsplatz in Rottach-Egern – und mit einem neuen Co-Trainer an seiner Seite: Der Franzose Nicolas Mayer (41) wechselt laut "Bild" von Paris Saint-Germain zu den Münchnern und verstärkt das Fitnesstrainer-Team um Chef Holger Broich (48).

Tuchel über Mané: "Er ist hinter den Erwartungen geblieben"

Die Erneuerung des FC Bayern schreitet weiter voran – im Staff genauso wie in der Mannschaft. "Ich weiß, dass wir an einigen Sachen mit Hochdruck arbeiten. Das Gras wächst aber nicht schneller, wenn man daran zieht", sagte Tuchel.

Klar ist mittlerweile: Stürmer Sadio Mané (31) soll nach nur einem Jahr wieder gehen. "Er ist hinter den Erwartungen geblieben", sagte Tuchel: "Die Konkurrenzsituation ist extrem hoch für ihn mit Kingsley Coman und Serge Gnabry, da haben wir eine Konstellation, die es für Sadio sehr schwer macht. Das weiß der Spieler auch, er kennt meine Meinung und die Meinung des Klubs."

Das Problem bislang: Der von Tuchel angezählte Mané, an dem Klubs aus Saudi-Arabien interessiert sind, will nicht wechseln. Er kassiert bei Bayern etwa 20 Millionen Euro pro Jahr an Gehalt. Tuchel nannte Manés Saison "unbefriedigend". Die Ausgangslage sei "keine leichte", betonte Tuchel: "Aber wer weiß, im Fußball sind schon verrückte Dinge passiert."

Sadio Mané wurde den enorm hohen Erwartungen in München nie gerecht und soll den Verein wieder verlassen. © IMAGO / Revierfoto

Tuchel über Goretzka: "Er ist jemand, von dem wir viel erwarten"

Zumindest herausfordernd ist die Lage auch für Leon Goretzka (28), bei dem Tuchel "Luft nach oben" sieht: "Für Leon war es mit Sicherheit ein unbefriedigendes Ende der Saison. Nicht nur im letzten Spiel, in der letzten Phase. Nicht nur für ihn, für uns auch. Er ist einfach von seinem Status her, von seinem Vertrag und von seinem Alter jemand, von dem wir viel erwarten: Dass er Verantwortung trägt, dass er die Mannschaft trägt. Unsere Aufgabe ist es, ihm dabei zu helfen."

Es könne, so Tuchel weiter, "immer eine Situation entstehen, wie bei Lucas Hernández (neu bei Paris Saint-Germain, Anm.d.Red.), mit dem ich voll gerechnet habe, dass Spieler andere Pläne haben. Das habe ich von Leon nicht gehört, aber es ist auch erst der Anfang der Vorbereitung."

Goretzka will sich beim FC Bayern durchsetzen

Nach AZ-Informationen will der von Tuchel angespornte Goretzka nach wie vor bei Bayern bleiben, weder Tuchel noch einer der Verantwortlichen haben ihm gesagt, dass man nicht mehr mit ihm planen würde. Intern gilt besonders Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge (67) als Goretzka-Unterstützer.

Unklar ist die Zukunft von Ryan Gravenberch (21). Der niederländische Mittelfeldspieler sei "in der Herausforderer-Rolle", sagte Tuchel: "Und aus dieser Rolle muss er das Beste machen." Neuzugang Konrad Laimer (26) erhielt ein Extra-Lob von Uli Hoeneß (71): "Die Diskussion um die Sechs stellt sich für mich gar nicht, weil Laimer ein Transfer ist, an dem wir sehr viel Spaß haben werden."