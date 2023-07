Tuchel zählt zum Start des Trainingslagers mehrere Bayern-Stars an

Erste PK von Thomas Tuchel im Trainingslager der Bayern. Dabei setzt er zahlreiche Spieler schon jetzt unter Druck.

Rottach-Egern - Die erste Pressekonferenz von Thomas Tuchel in der noblen Team-Unterkunft "Althoff Seehotel Überfahrt" in Rottach-Egern am Tegernsee war mit Spannung erwartet worden – schließlich gab es wohl kaum einen Sommer mit so vielen ungeklärten Personalien beim FC Bayern.

Und Tuchel hatte am Samstagnachmittag in der Tat einiges zu berichten, gleich mehrere Stars setzte der Coach zum Start des Trainingslagers stark unter Druck. Der Kader dürfte sich also noch deutlich verändern – bei den Zugängen wie Harry Kane (29), aber auch auf der Abgabenseite.



Die AZ war beim Talk im Teamhotel dabei und gibt einen Überblick über die Spieler, deren Bayern-Zukunft unsicher ist.

Tuchel: "Mané kennt meine Meinung, ich kenne seine"

Sadio Mané (31): "Grundsätzlich hatte Sadio eine unbefriedigende Saison, er ist hinter den Erwartungen geblieben, hinter den Erwartungen des Vereins und hinter seinen persönlichen Erwartungen. Die Konkurrenzsituation ist extrem hoch für ihn. Auf der Position, wo ich ihm am stärksten sehe, sind auch Kingsley Coman, der herausragend wichtig ist für uns, Serge Gnabry, der wieder zur Form gefunden und am Ende viele wichtige Tore gemacht hat. Da haben wir eine Konstellation, die es sehr schwer macht für Sadio. Der Spieler kennt meine Meinung, ich kenne seine Meinung, er kennt auch die Meinung des Klubs. Trotzdem ist er unser Spieler, hat er Vertrag, trotzdem ist es selbstverständlich, dass er mitkommt. Es ist noch sehr früh, erster Tag, im Fußball ist schon sehr viel passiert. Aber die Ausgangslage ist keine leichte für ihn. Die Zeit wird uns da ein bisschen schlauer machen."



Leon Goretzka (28): "Für Leon war es mit Sicherheit, und das ist kein Geheimnis, ein unbefriedigendes Ende der Saison. Nicht nur im letzten Spiel, in der letzten Phase. Nicht nur für ihn, für uns auch. Er ist einfach von seinem Status, von seinem Vertrag, von seinem Alter jemand, von dem wir viel erwarten: Dass er Verantwortung trägt, dass er die Mannschaft trägt, da ist Luft nach oben. Unsere Aufgabe ist es, ihm dabei zu helfen. Es kann immer eine Situation entstehen, wie bei Lucas Hernandez, mit dem ich voll gerechnet habe, dass Spieler andere Pläne haben. Das habe ich von Leon nicht gehört, aber es ist auch erst der Anfang der Vorbereitung. Es gibt einen großen Konkurrenzkampf."

Ryan Gravenberch (21): "Ryan ist in der Herausforderer-Rolle, der aus dieser Rolle das Beste machen und annehmen muss. Ich glaube, dass jetzt erstmal alle Mittelfeldspieler da sind und sehen wollen, was passiert, was plant der Trainer, wo ist da mein Platz, fühle ich mich da wohl, kriege ich da die Chance, die Einsatzzeit, die ich mir vorstelle. Ich glaube, es ist zu früh in der Transferperiode, um da eine endgültige Aussage zu treffen. Ich weiß, dass wir mit Hochdruck an einigen Sachen arbeiten. Aber das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Wir haben 23 Feldspieler hier im Trainingslager."



Alexander Nübel (26): "Wir kennen die Meinung von Alex und die seines Beraters. Trotz allem ist er jetzt bei uns und sehr positiv reingestartet. Natürlich kann etwas passieren."

Tuchel: "Situation im Tor noch nicht klar genug"

Yann Sommer (34): "Ich glaube, auf der Torhüterposition macht es momentan keinen Sinn, etwas zu machen, weil die Situation zu unklar ist. Die besten Entscheidungen trifft man dann, wenn die Rahmenbedingungen klar sind. Und die sind bei Manuel Neuer einfach noch nicht klar genug, um daraus Konsequenzen zu ziehen und Entscheidungen abzuleiten. Daher machen wir da erstmal gar nichts und warten ab. Wir haben Yann, wir haben Sven (Ulreich), die das kompensiert haben."

Noussair Mazraoui (25): "Nous ist ein sehr offensiver, sehr spielstarker Rechtsverteidiger, der seine Unzufriedenheit auch mal kundtut. Das ist auch kein Problem, weil er stark gespielt hat, wenn er gespielt hat. Und dann schauen wir mal, was passiert."



Benjamin Pavard (27): "Es sind auf dem Papier sehr viele Rechtsverteidiger. Benji ist auf dem Papier ein etwas anderer Rechtsverteidiger, der stark als Innenverteidiger gespielt hat. Er hat ein ähnliches Profil wie Stanisic. Benji hat seinen Wunsch hinterlegt, mehr innen zu spielen. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag, das ist eine spezielle Konstellation. Da müssen wir ein bisschen abwarten. Wir haben keine große Not, in Panik zu verfallen. Stanisic kann auch in der Mitte spielen. Da sind wir noch nicht fertig mit unseren Ideen, wie unser Kader ausschauen soll."