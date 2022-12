Trotz Vorrunden-Aus bei der WM: Bayern-Keeper Neuer schließt DFB-Rücktritt aus

In Katar nahm DFB-Keeper Manuel Neuer an seiner vierten Weltmeisterschaft teil. Ob es sein letztes großes Turnier auf Länderebene war, steht in den Sternen. Von einem Rücktritt aus der Nationalmannschaft will der 36-Jährige nach dem wiederholten Vorrunden-Aus aber nichts wissen.

02. Dezember 2022 - 16:13 Uhr | AZ