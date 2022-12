Nach WM-Aus in Katar: Thomas Müller deutet Karriereende bei der deutschen Nationalmannschaft an

Das klingt nach Abschied. Noch auf dem Spielfeld im Interview bedankt sich Thomas Müller bei den deutschen Fans und deutet sein Ende im DFB-Dress an.

Ein letzter Applaus fü die DFB-Fans? Thomas Müller deutet Karriereende an.

Al-Khor – Thomas Müller steht nach dem vorzeitigen Scheitern bei der WM in Katar offenbar vor dem Ende seiner Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Minuten nach dem Schlusspfiff stand er Rede und Antwort.



"Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, trotzdem ist es ein Ohnmachtsgefühl. Ich kann der Mannschaft gegen Spanien und Costa Rica keinen Vorwurf machen. Das Unglück ist im Japan-Spiel passiert", so der Bayern-Stürmer.

Müllers Aktionen im DFB-Dress: "Ich habe es immer mit viel Liebe gemacht".

Ganz zum Schluss deutet er zudem ein mögliches Karriereende im DFB-Dress an. "Für mich ist das eine absolute Katastrophe", sagte der Weltmeister von 2014 in der ARD und ergänzte: "Falls das mein letztes Spiel gewesen sein sollte", wolle er sich bereits bei den deutschen Anhängern bedanken.

Seine direkt an die Fernsehzuschauer gerichteten Worte schloss er mit dem Satz: "Es war ein enormer Genuss, habe immer versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen. Nicht alle meine Aktionen sind gelungen, aber ich habe es immer mit viel Liebe gemacht. Alles weitere muss ich erst mal sehen."