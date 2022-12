Noten zum WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft: Thomas Müller schwach, Jamal Musiala im Pech

Beim 4:2-Drama gegen Costa Rica zeigt nur Bayern-Keeper Manuel Neuer eine wirklich überzeugende Leistung - das war zu wenig. Die Noten für die DFB-Stars.

Al-Khor – Sieben Bayern in der Start-Elf gegen Costa Rica - noch einer mehr als im WM-Finale 1974 - das musste ja gut gehen. Tja, die deutsche Elf ist ausgeschieden. Die DFB-Spieler in der Einzelkritik:

MANUEL NEUER – NOTE 2: In seinem 19. WM-Spiel als Rekordhalter kaum geprüft - bis in Minute 43, als nach Rüdigers und Raums Doppel-Lapsus sein ganzes Können gefragt war. Chancenlos beim 1:1, unglücklich beim 1:2.

ANTONIO RÜDIGER – NOTE 4: Maximal kapitaler Aussetzer als letzter Mann kurz vor der Pause: Kann sich beim Kollegen Neuer bedanken, dass kein Gegentor daraus resultierte.

Süle eigentlich beschäftigungslos gegen Costa Rica

NIKLAS SÜLE – NOTE 4: Beschäftigungslos wie sonst nur früher bei so manchem Kantersieg des FC Bayern. Säbelte dann aber im Sechzehner fahrlässig über den Ball, zum Glück ohne Folgen (44.).

DAVID RAUM – NOTE 3

Zwirbelte von links eine Muster-Flanke nach der anderen in den Sechzehner, was für Costa Ricas Coach neu war: Der kannte Raum vorher gar nicht. Einen Klops, wie in Minute 43 kannte man vom Verteidiger Raum aber auch nicht. Auch beim 1:1 nicht auf der Höhe.

Kimmich auf der 6er Position wieder stärker

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Mustergültige Flanken gab’s auch von der anderen Seite, vom zum Außenverteidiger zurückmutierten Sechser Lahm, äh, Kimmich. Prüfte Navas beherzt aus der Distanz (34.). Nach dem Umzug in die Zentrale unermüdlicher Antreiber.

ILKAY GÜNDOGAN – NOTE 3: Gab den defensiveren Part des Sechser-Duos mit Goretzka. Nicht so präsent wie in den ersten beiden Spielen.

Leon Goretzka muss in der Kabine bleiben

LEON GORETZKA – NOTE 3: Hätte per Kopf fast das 2:0 erzielt (14.), was Navas zu verhindern wusste. Haute sich wie immer rein mit allem, was er hat, musste aber nach der Halbzeit draußen bleiben: muskuläre Probleme.

LEROY SANÉ – NOTE 3: Kam in dem frühen Gewirbel von Musiala und Gnabry etwas zu kurz, bildete auf der rechten Seite mit Kimmich aber ein fulminantes Duo. Ballerte vor der Pause mit Schwung übers Tor.

JAMAL MUSIALA – NOTE 2: Keine zwei Minuten dauerte es, bis der Youngster den ersten Torschuss abgab - Keeper Navas konnte klären. Auch danach kaum zu halten, spielte die komplette Defensive des Gegners schwindelig, verhedderte sich aber oft in der Tausendfüßler-Abwehr. Einmal elfmeterreif am Torschuss gehindert. Irrer Pfostentreffer in Minute 60: Innenpfosten und raus! Sechs Minuten später: wieder Pfosten! Was für ein Pech!

SERGE GNABRY – NOTE 3: Sorgte gleich mal für den erhofften frühen Brustlöser: Traf in Minute zehn, mit dem Kopf ins lange Eck, nach Vorarbeit von Dauer-Flanker Raum. Der bestmögliche Zeitpunkt, um seine Torflaute im DFB-Dress zu beenden. Hätte fast das 2:0 nachgelegt, aber sein Schuss aus der Drehung strich knapp am Kasten vorbei (39). In Hälfte zwei weniger präsent.

Müller überzeugt wieder nicht im DFB-Dress

THOMAS MÜLLER – NOTE 5: Hatte nach acht Minuten das 1:0 auf dem Kopf, nach perfekter Flanke von Kimmich - daneben. WM-Torschützenkönig wird er heuer nicht mehr.

LUKAS KLOSTERMANN – NOTE 4: Rückte nach Goretzkas Verletzung zur zweiten Hälfte nach hinten rechts, Kimmich zog wieder auf den Posten in der Zentrale um. Kam beim Abpraller zum 1:1 auch zu spät.

Füllkrug mit dem nächsten Treffer gegen Costa Rica

NICLAS FÜLLKRUG – NOTE 3: Kam kurz nach Japans Ausgleichstreffer gegen Spanien ins Spiel, Gündogan machte Platz. Scheiterte aus drei Metern an Navas: unfassbar! Traf dann aber zum 4:2.

MARIO GÖTZE – NOTE 3: Kam wieder als Hoffnungsträger, wie vor acht Jahren. Machte nicht das entscheidende Tor, musste er auch nicht.

KAI HAVERTZ – NOTE 2: Traf sechs Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:2, in der 84. auch zum 3:2.

MATTHIAS GINTER: Kam zu spät für eine Benotung.