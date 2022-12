Deutschland scheidet zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde einer WM aus. Der 4:2-Sieg reicht am Ende nicht, weil Japan gegen Spanien gewinnt. Auf dem Platz herrscht Fassungslosigkeit. Ginter hat Tränen in den Augen. Damit ist ein schwarzer Abend für die DFB-Elf besiegelt. Es gibt viel zu bereden in den nächsten Tagen. Wir sagen Servus und auf Wiedersehen aus der Wüste und bis bald.