Trainer Thomas Tuchel wünscht sich drei Siege für erträglichen FC-Bayern-Besuch auf der Wiesn

Der Coach des FC Bayern, Thomas Tuchel, verzichtet auf bei der Wiesn seine Wadlwärmer – Kapitän Manuel Neuer steht vor der Rückkehr.

München - Der Asket im Wiesn-Zelt - das passt eigentlich nicht. Aber Thomas Tuchel (50) gibt sich alle Mühe. "Ich bin komplett ausgestattet", sagte der Trainer des FC Bayern am Donnerstag vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) und nur zwei Tage vor dem Anstich auf der Theresienwiese über seine Tracht: "Aber die Wadlwärmer fallen bei mir weg, weil ich keine Wadln habe."

Schmäh hat er ja, der bekennende Bier-Verweigerer Tuchel. Der Coach ergänzte: "Vorher, um das auch für jemanden erträglich zu machen, der kein Bier trinkt, sollten wir dreimal gewinnen."

Für einen entspannten Wiesn-Besuch: Der FC Bayern will drei Siege am Stück

Bayerns Wiesn-Plan. Gegen Leverkusen, in der Champions League gegen Manchester United (20. September) und den VfL Bochum in der Liga (23. September) soll die Maximalausbeute her. Anschließend darf in der Käfer-Schänke auch mal angestoßen werden. Für den Coach steht sicher Wein oder Champagner bereit als Maß-Alternative. "Wenn wir einen ordentlichen Besuch haben wollen, müssen wir Vorarbeit leisten", sagte Tuchel. Korrekt!

Bislang ist die Bilanz mit drei Siegen in drei Partien perfekt, doch nun reist der Tabellenführer in die Arena. "Das ist eine große Herausforderung, aber wir freuen uns sehr, ich freue mich sehr", sagte Tuchel und versprach: "Wir werden bereit sein, uns von der besten Seite zu zeigen und zu gewinnen."

Nach dem Transfer-Hickhack um Palhinha: Trainer Thomas Tuchel räumt sein Büro auf

Da kommt es dem Trainer äußerst ungelegen, dass er womöglich auf seinen Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich (28) verzichten muss, der angeschlagen von der Nationalelf zurückkam (Schlag auf den Oberschenkel). Konrad Laimer (26) stünde als Ersatz im Zentrum bereit. Auch Matthis de Ligt (24) ist dort plötzlich eine Option. Jamal Musiala (20) soll wieder im Kader stehen, von Beginn an aber Thomas Müller (34) spielen.

Die Länderspielpause hat Tuchel genutzt, um ein paar lästige Themen abzuräumen. Neben der Aussprache mit den Bossen nach dem Transfer-Knatsch um Wunschspieler João Palhinha (28) hat der Trainer sein "Büro und den Schreibtisch aufgeräumt", berichtete er vergnügt, "das war nötig". In den höchsten Tönen sprach Tuchel über Leverkusen-Coach Xabi Alonso (41). "Sein Weg wird sehr erfolgreich weiter gehen. Ich habe viel gelernt über Fußball, indem ich Xabi Alonso beim Fußballspielen zugeschaut habe."

"Er war sehr nah dran": Thomas Tuchel äußert sich zum Comeback von Torwart Manuel Neuer

Alonso irgendwann als Tuchel-Nachfolger bei Bayern? Ein Zukunftsthema. Genauso wie das Comeback von Manuel Neuer (37). "Wir hoffen, dass wir ihn vor der nächsten Länderspielpause auf dem Platz sehen können", sagte Tuchel. Nach der ersten Oktoberwoche stehen die nächsten Länderspiele an, bis dahin soll Neuer wieder im Mannschaftskreis dabei sein.

Kleiner Rückschlag im Zeitplan: Trainer Thomas Tuchel hofft dennoch auf eine baldige Rückkehr von Torwart Manuel Neuer. © IMAGO/Mladen Lackovic

Der seit Dezember verletzt fehlende Neuer musste zuletzt wegen Wadenproblemen kürzertreten. Ende August hatte er zuvor erstmals seit seinem folgenschweren Skiunfall wieder eine Einheit mit den Torwartkollegen absolviert. "Manu war sehr nah dran, hat ein bisschen Wadenprobleme bekommen", sagte Tuchel. Die Wadenprobleme an dem beim Unfall nicht verletzten Bein seien aber "absolut verständlich" und nur "minimal".