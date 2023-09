Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen – Endstand 2:2

Zu den beliebtesten Fangesängen in diesem Duell gehört "Nie Deutscher Meister, ihr werdet nie Deutscher Meister" in Richtung des Bayer-Supports. Mal grätschte der FC Bayern dazwischen, mal die Leverkusener selbst, wie Michael Ballack 2000 in Unterhaching. Diese Saison führen beide Teams die Tabelle erneut mit makelloser Bilanz nach drei Spieltagen an. Leverkusen hat einen erzielten Treffer mehr auf seiner Seite – und eine bislang äußerst ansprechende Spielidee. Von der Meisterschaft will Xabi Alonso nichts wissen. Die Bilanz gibt ihm Recht.

Insgesamt achtmal trafen Bayern und die Werkself im Kampf um die Tabellenspitze aufeinander. Der Rekordmeister setzte sich sechsmal durch – zuletzt im Oktober 2021. Robert Lewandowski eröffnete in der 4. Minute, bevor der rote Orkan über Bayer hinweg fegte.