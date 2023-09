FC-Bayern-Trainer Tuchel traut Julian Nagelsmann den DFB-Job zu: "Natürlich kann er das"

FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel lobt seinen Vorgänger. So ist der Stand bei Julian Nagelsmann und dem DFB: Sportdirektor Rudi Völler nimmt Kontakt auf.

München - Er ist der klare Favorit auf den Bundestrainer-Job – und nun hat Julian Nagelsmann (36) auch den Segen von Thomas Tuchel (50). "Natürlich, natürlich kann er das", sagte der Bayern-Coach am Donnerstag.

"Er ist ein herausragender Trainer, das wird letztlich an ihm liegen, zunächst am DFB, dann an den beiden, ob sie den Weg zusammen gehen wollen." An "fachlicher Qualität oder Skills" werde es jedenfalls nicht scheitern, ergänzte Tuchel.

Der FC Bayern will Nagelsmann gerne von der Gehaltsliste haben

Klar: Die Münchner wollen Nagelsmann, dessen Vertrag noch bis 2026 läuft, gern von der Gehaltsliste bekommen. Doch so einfach wird das nicht. "Viel hängt vom Geld ab", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf (62.).

Dies ist ein wichtiges Thema für den finanziell klammen DFB. Offizielle Gespräche mit Nagelsmann wollten weder Neuendorf noch DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke (64) bestätigen. "Nein", sagte Watzke bei der 60-Jahr-Feier der Bundesliga im Berliner Tempodrom dazu kurz und knapp.

Heißer Kandidat als Bundestrainer: Julian Nagelsmann. © imago/Ulrich Hufnagel

Doch Watzke selbst soll sich bereits bei den Bayern-Bossen über Nagelsmann erkundigt kunden, laut "Bild" und Sport1 suchte zudem Rudi Völler (63) Kontakt zu Nagelsmanns Berater.

Beide Seiten können sich die Zusammenarbeit gut vorstellen - womöglich auch nur bis nach der Heim-EM, weil Nagelsmann die tägliche Arbeit als Vereinstrainer sehr schätzt. Diese einmalige Chance eines großen Turniers im eigenen Land lässt er sich aber wohl nur ungern entgehen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Wir versuchen, eine überzeugende Lösung zu finden"

"Es muss jemand sein, der durchsetzungsstark ist, der auch robust und belastbar ist", sagte Neuendorf zu den nötigen Qualitäten des Bundestrainers. In vielen Gesprächen werde zunächst das Profil festgelegt, dann ganz konkret in die Verhandlungen eingestiegen. "Wir versuchen, eine überzeugende Lösung zu finden."

Der dann auch den gesamten Verband wieder auf den richtigen sportlichen Weg bringt. "Es ist auf jeden Fall etwas zu tun", meinte auch Tuchel. Es sei "mit Sicherheit nicht damit getan, ein Freundschaftsspiel gewonnen zu haben, da muss auf jeden Fall eine Wende her. Das ist nicht auf dem Niveau, auf dem es sein muss." Nagelsmann ist offenbar der Auserkorene, um das zu ändern.