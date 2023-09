Flick-Nachfolger: Schweinsteiger und Lahm fordern Louis van Gaal

Wer übernimmt das Traineramt der deutschen Nationalmannschaft und folgt damit auf Hansi Flick? Das will DFB-Sportchef Rudi Völler bis zu USA-Reise im Oktober geklärt haben.

Dortmund/München - Nach zuletzt vier Niederlagen aus fünf Spielen konnte die deutsche Nationalmannschaft erstmals seit dem 25. März wieder ein Spiel für sich entscheiden. Neben dem Geschehen auf dem Platz bestimmen weiterhin die Gerüchte rund um die Flick-Nachfolge die Medienberichterstattung zur deutschen Nationalmannschaft. Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm haben da schon ihren Favoriten.

Schweinsteiger und Lahm sprechen sich für van Gaal aus

Für sie wäre Louis van Gaal die ideale Lösung für die Nationaltrainersuche. Die beiden Weltmeister von 2014 kennen den Niederländer aus gemeinsamen Zeiten beim deutschen Rekordmeister und loben den "Tulpengeneral" in den höchsten Tönen. "Mein Wunsch, beziehungsweise das, was für die Mannschaft am besten wäre, ist Louis van Gaal", sagte Schweinsteiger am Dienstagabend am Rande des 2:1-Testspielerfolgs gegen Frankreich in der ARD. "Er hat schon große Schlachten gewonnen", so der 39-jährige Ex-Nationalspieler weiter. "Erinnern wir uns an die WM in Katar, wie weit er die Niederländer dort gebracht hat."

Van Gaal sei in der jetzigen Situation genau die richtige Wahl. "Die Mannschaft braucht eine Persönlichkeit, die große Schultern hat. Das ist enorm wichtig. Wenn du mal nicht so gut spielst, dann läufst du an dem nicht so einfach vorbei. Der sagt auch ein paar Worte." Schweinsteigers Meinung findet auch bei einem ehemaligen (National-)Mannschaftskollegen Zustimmung.

Auch Philipp Lahm kommt beim Namen des Holländers ins Schwärmen. "Louis van Gaal steht als Trainer auf dem Platz für Disziplin, Ordnung und Struktur in der Spielweise seiner Mannschaft", sagte der Ex-DFB-Kapitän und Turnierdirektor für die Heim-EM 2024 gegenüber der "Bild"-Zeitung. Van Gaal vermittle "dies stets durch eine sehr klare Ansprache".

Van Gaal hat auch beim FC Bayern für neuen Wind gesorgt

"Beim FC Bayern war es der richtige Mann, der den Verein zum richtigen Zeitpunkt mit seiner Spielidee geprägt hat. Er ist eine sehr starke Persönlichkeit mit sehr viel Erfahrung, die er im internationalen Spitzen-Fußball als Vereins- und Nationaltrainer gesammelt hat", beschreibt Lahm die Fähigkeiten des 63-jährigen Niederländers.