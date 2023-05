Thomas Müller gibt bei Meister-Sause des FC Bayern in der Motorworld den Ton an

Der FC Bayern krönt sich durch ein spätes Tor von Jamal Musiala zum elften Mal in Folge zum Deutschen Meister. Nach der Partie ging es für die Feier-Bayern direkt in den Flieger nach München zur Meisterparty in die Motorworld. Die AZ war bei der Meisterfeier live vor Ort.

München - Eigentlich wollte der FC Bayern an diesem Abend in der Motorworld den Saisonabschluss feiern. Doch da hatte Jamal Musiala scheinbar etwas dagegen. Der Youngster fasste sich in der 89. Minute gegen den 1. FC Köln ein Herz und machte mit seinem Treffer zum 2:1 aus der Saisonabschlussfeier kurzerhand eine Meisterfeier. Nach der Schalenübergabe ging es deswegen mit dem Objekt der Begierde im Gepäck zurück in die bayrische Landeshauptstadt.

Hoeneß und Schubeck genießen Meisterfeier des FC Bayern

Währenddessen tauchten um kurz vor 21 Uhr die ersten bekannten Gesichter vor der Motorworld auf. Edmund Stoiber und Giovane Elber erfüllten zahlreichen Bayern-Fans, die dort sehnsüchtig auf den frisch gebackenen Meister warteten, den ein oder anderen Fotowunsch. Vor allem Elber zeigte sich immernoch überwältigt von der Last-Minute-Meisterschaft der Münchner und kam aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus.

Giovane Elber bei der Meisterfeier des FC Bayern. © kkr

Anschließend verschwanden beide im Innenraum und gesellten sich zu den anderen Gästen. Wenig später betrat auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Feierlocation. In bester Lauen hielt der 71-Jährige einen Plausch mit Star-Koch Alfons Schubeck und ließ sich die Häppchen schmecken, ehe Stadionsprecher Stefan Lehmann das erste Mal an diesem Abend die Bühne betrat.

Müller eröffnete Meistersause des FC Bayern

Der 60-Jährige begrüßte die Gäste mit den Worten "wenn die anderen ned meng, dann mach mas hoid" und verkündete, dass die Bayern-Stars erst um 21:45 Uhr landen werden und sich die Feier damit nach hinten verschiebt. Das tat der munteren Stimmung aber keinen Abbruch. Es gab weiterhin allerlei Finger-Food, vom Mini-Burger bis zum Taco, und das ein oder andere Gläschen Champagner. Begleitet wurde das fröhliche Treiben von einer Jazz-Band, die passend dazu, im Warteschleifenmusik-Stil aufspielte.

Kurze Zeit später gesellten sich auch Kahn-Nachfolger Jan-Christian Dreesen und Bayern-Präsident Herbert Hainer zu den Gästen. Um 22:43 Uhr hatte das Warten endlich ein Ende. Unter Trommelwirbel fuhr der Bayern-Bus hupend ins Gebäude und blieb mitten auf der Bühne stehen. Als Erstes sprang Thomas Müller im schicken Anzug aus dem Bus und schnappte sich das Mikrofon von Lehmann. "Die Jungs müssen sich noch umziehen, es dauert noch einen Moment", grölte der 33-Jährige und verschwand wieder im Bus.

Ankunft FC Bayern Meisterfeier

Hainer: "Solche Herzschlagfinale brauch ich in meinem Alter nicht mehr allzu oft"

Mit der Meisterschale in der Hand und seinen Mitspieler im Schlepptau kam er zurück. "Wir wären dann jetzt bereit, die Party zu starten", schrie Müller ins Mikro und forderte die Menge zu Fangesängen auf. Die zeigte zwar etwas Startschwierigkeiten, doch kam nach mehreren Versuchen dann endlich in Fahrt.

Auch Hainer nutze die Gunst der Stunde und richtete ein Sonderlob an die Mannschaft von Thomas Tuchel: "In so einem Herzschlagfinale die deutsche Meisterschaft zu holen, das ist klasse. Chapeau Männer." Im gleichen Atemzug erklärte der Bayern-Präsident mit einem Schmunzeln: "Ich hab nach dem Spiel zum Trainer gesagt, solche Herzschlagfinale brauch ich in meinem Alter nicht mehr allzu oft."

FC Bayern: Hainer erklärt Aus von Salihamidzic und Kahn

Doch wenige Minuten später spielte Lehmann den Partycrasher, als er Hainer auf die Entlassung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ansprach, die der Verein kurz nach der Schalenübergabe publik gemacht hatte. "Es gab natürlich auch andere Meldungen, die auch für Furore gesorgt haben, neben diesem Meistertitel", so der Stadionsprecher des FC Bayern.

Diese Vorlage nahm Hainer auf und erklärte das Aus der beiden Bayern-Bosse: "Wir haben als Aufsichtsrat die ganze Situation analysiert und haben uns dazu entschlossen, einen Neustart zu machen. Das war sicherlich nicht einfach, aber am Ende des Tages haben wir uns dafür entschieden."

Nachfolge von Salihamidzic noch unklar

Dennoch bedankte sich der 68-Jährige für das Engagement von Kahn und Salihamidzic. Vor allem für den Sportvorstand hatte Hainer lobende Worte übrig: "Ich denke, gerade beim Hasan hat man gesehen, welch große Liebe, welch großes Herz er für den FC Bayern hat. Der war ja neben mir gesessen, wie der mitgefiebert hat, das war echt klasse, obwohl es sicherlich auch kein einfacher Tag für ihn war."

Wer die Nachfolge von Salihamidzic antritt, konnte Hainer aber noch nicht sagen. "Das ist nicht so einfach, einen Nachfolger für den Brazzo zu finden, aber wir arbeiten dran", betonte der Präsident des deutschen Rekordmeisters. Einen Nachfolger für Kahn haben die Münchner hingegen mit Dreesen gefunden.

Dreesen über neuen Posten als Bayern-CEO: "Ist ganz große Ehre"

Dazu sagte Hainer: "Ich bin froh, dass wir mit Jan-Christian Dreesen jemand haben, der den Laden kennt und der vor allem bei den Mitgliedern und Fans ein gutes Standing hat." Anschließend gesellte sich Dreesen zu den beiden und sagte: "Das ist eine ganz große Ehre diesen FC Bayern weiter begleiten zu dürfen und darüber bin ich dankbar."

Gleichzeitig betonte der neue CEO des FC Bayern: "Wenn man angerufen wird, dann macht man das natürlich. Da musste ich nicht lange nachdenken. Was ich wirklich möchte, ist, dass wir wieder mehr Freude miteinander, Offenheit und Vertrauen zueinander haben. Das ist mir wichtig."

Dann ging die Sause aber weiter. Angeführt von Müller zog die Polonaise der Feier-Bayern samt Meisterschale ins Obergeschoss der Motorworld, wo im geschlossenen Kreis weitergefeiert wurde. Zu dieser Runde soll sich wohl auch noch Salihamidzic gesellt haben, um seine letzte Meisterschaft mit dem FC Bayern zu feiern.