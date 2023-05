Bundesliga im Liveticker zum Nachlesen: 1. FC Köln gegen FC Bayern – Endergebnis 1:2

Das Spiel ist aus! Der FC Bayern gewinnt in Köln mit 2:1 und ist deutscher Meister! Aber was war das für ein Herzschlagfinale! Die Münchner kamen gut ins Spiel und gingen durch Coman in Führung. In der 80. Minute dann der Schock: Nach einem Handspiel von Gnabry kommt der FC zum Ausgleich. Doch die Bayern wären nicht die Bayern, wenn da noch was kommt. Wir schreiben die 89. Minute. Jamal Musiala fasst sich ein Herz und schiebt das Leder ins Netz zum 2:1! Unglaublich! Dortmund verliert gleichzeitig gegen Mainz mit 1:2! Wir verabschieden und mit meisterlichen Glückwünschen aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende!

