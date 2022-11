Thomas Müller fehlt dem FC Bayern auch gegen Bremen und auf Schalke

Julian Nagelsmann wird Thomas Müller auch gegen Werder Bremen nicht für den Kader des FC Bayern berücksichtigen. Nicht zuletzt mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar will der Chefcoach kein unnötiges Risiko eingehen.

München - Thomas Müller ist auf einem guten Weg, aber die Verantwortlichen des FC Bayern wollen bei seiner Genesung kein zu großes Risiko eingehen.

Eine zeitnahe Rückkehr des 33-Jährigen in den Kader des deutschen Rekordmeister wird es also nicht geben. Die vom Rücken in den Oberschenkel ausstrahlenden muskulären Probleme hat die medizinische Abteilung in den Griff bekommen - problematisch ist die Zeitschiene, was die Belastungstests vor den jeweiligen Partien angeht.

FC Bayern: Julian Nagelsmann will bei Thomas Müller kein Risiko eingehen

Wie Trainer Julian Nagelsmann am Montag in der Pressekonferenz zum Heimspiel gegen Werder Bremen (Dienstag, 20.30 Uhr live auf Sky und in Sat.1 sowie im AZ-Liveticker) erklärte, könne man Müller "frühestens am Freitag für das Spiel auf Schalke testen". Aber selbst das sei ihm "zu knapp, ich werde ihn auch da nicht einsetzen", ergänzte der 35-Jährige.

Nagelsmann wies darauf hin, dass er im Moment gerade im Offensivbereich genügend fitte Spieler zur Verfügung habe. Zudem stehe ja auch noch die Weltmeisterschaft in Katar vor der Tür: "Ich möchte ihm vor der WM noch die Ruhe geben, um seine Verletzung komplett ausheilen zu lassen. Das Risiko würde keinen Sinn machen."

Bei WM-Nominierung: Müller könnte nur noch einmal mit DFB-Team testen

Damit geht Müller allerdings auch ohne weitere Bundesliga-Spielpraxis ins WM-Turnier. Bundestrainer Hansi Flick nominiert am Donnerstag seinen WM-Kader.

Als einzige Testmöglichkeit in einem Spiel bleibt Müller bei einem Schalke-Verzicht dann ein Länderspiel gegen die Nationalmannschaft Omans am 16. November. Am 17. November bezieht das deutsche Team dann sein Quartier in Katar.

Die Rückkehr des Niederländers de Ligt könnte am Samstag im Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 erfolgen. Der Kanadier Alphonso Davies ist dann auch noch nicht dabei. "Bei ihm ist es nur ein kleiner Muskelfaserriss zum Glück, er wird die WM spielen können", sagte Nagelsmann.

FC Bayern: Auch de Ligt fällt gegen Werder Bremen aus, Upamecano angeschlagen

Auch Abwehr-Allrounder steht bei den beiden Bundesligapartien vor der WM-Pause nicht im Bayern-Kader - der 22-Jährige nimmt wegen einer Mandelentzündung Antibiotika.

Grünes Licht gibt es hingegen bald für Matthijs de Ligt (Knieprobleme). Ein Einsatz gegen Bremen komme für den Niederländer noch zu früh, aber Nagelsmann ist zuversichtlich, dass der Innenverteidiger gegen Schalke wieder spielen kann.

Innenverteidiger Dayot Upamecano sei zwar angeschlagen, für das Bremen-Spiel sollte es laut Nagelsmann aber reichen. Gute Nachrichten hatte er auch zur Personalie Manuel Neuer: "Ihm geht es sehr gut. Er wird gegen Bremen und dann auch die WM spielen."