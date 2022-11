Bundesliga im Liveticker zum Nachlesen: FC Bayern gegen SV Werder Bremen – Endergebnis 6:1

Und damit ist ein wilder Ritt beendet. Der FC Bayern gewinnt sein letztes Heimspiel im Jahr 2022 klar und deutlich.

In der ersten Hälfte verlor Werder Bremen komplett den Kopf und kassierte Tore im Minutentakt. In der zweiten Hälfte war dann Energiespar-Modus angesagt. Zog der FC Bayern doch mal am Gashebel, wurde es immer gefährlich. Mann des Abends war sicher Serge Gnabry. Er erzielte drei Tore – es hätten auch mehr sein können. Eine tollte Nachricht für Hansi Flick und die Deutsche Nationalmannschaft.

Einziger Wermutstropfen war die frühe Auswechselung von Sadio Mané. Gleich gibt es die Noten und alle Stimmen zum Spiel. Wir sagen Ciao aus der Arena und wünschen noch einen schönen Abend.