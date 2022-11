Spagat auf Schalke: Bayern-Stars zwischen Super-Serie und WM-Schonung

Mit der Partie beim Tabellenschlusslicht endet für den FC Bayern ein wildes Jahr, "mit das turbulenteste in meinem Berufsleben", sagt Coach Nagelsmann. Von Schonung will er vor der WM nichts wissen.

München - Schalke vor der Brust, Katar im Kopf: Für die WM-Fahrer des FC Bayern geht es an diesem Samstag (18.30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) um zwei Dinge. Zum einen wollen die Münchner beim Tabellenschlusslicht ihre Serie auf zehn Pflichtspielsiege in Serie ausbauen – und damit auch die Tabellenführung.

Zum anderen geht es darum, die letzte Bundesliga-Partie vor der WM unverletzt zu überstehen. Sadio Mané ist da ein abschreckendes Beispiel.

Der Spagat auf Schalke.

Von Schonung will Nagelsmann nichts wissen

Doch von Schonung will Bayern-Trainer Julian Nagelsmann freilich nichts wissen, das sei der falsche Ansatz. "Den Fokus und die Gier hochzuhalten in der Bundesliga, hilft auch in der Vorbereitung auf die WM", sagte der Coach am Freitag an der Säbener Straße: "Ganz zu schweigen von der Verletzungsprophylaxe, mit 100-prozentiger Spannung die Spiele zu bestreiten. Das ist sinnvoll für uns und für die Spieler, die zur WM bereit und da erfolgreich sein wollen."

Es könne natürlich immer etwas passieren, ergänzte Nagelsmann, der sich am Sonntag (15.30 Uhr) das NFL-Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks in der Allianz Arena anschauen wird. Da geht es dann noch ein bisschen härter zur Sache als auf Schalke. "Es ist ein Trugschluss zu sagen, ich mache das alles ein bisschen lockerer und entspannter, schone meinen Körper dadurch, riskiere keine Verletzung und habe den Fokus auf der WM."

Die Bayern-Stars sehen es genauso, Leon Goretzka etwa meinte: "Darüber haben wir tatsächlich auch mit Julian gesprochen. Es gab eine klare Ansage, dass er das irgendwo verstehen kann, wenn es im Hinterkopf ist, aber dass das die völlig falsche Herangehensweise ist." Er stehe da "voll und ganz hinter", ergänzte Goretzka, der wie Manuel Neuer und Leroy Sané eine Schalker Vergangenheit hat: "Meistens passiert dann etwas, wenn du nicht voll in die Zweikämpfe gehst und dementsprechend hauen wir uns in jeden Zweikampf rein und bringen uns da in eine gute Verfassung."

"Wenn man als Tabellenführer in die Pause geht, ist das sehr wertvoll"

Um ein gutes Ende eines insgesamt komplizierten Jahres zu schaffen. "Es war ein turbulentes Halbjahr, mit das turbulenteste in meinem Berufsleben bis jetzt", sagte Nagelsmann, der nach einer Ergebniskrise im Herbst stark in die Kritik geraten war. Mit einem Sieg auf Schalke, sagte er, "haben wir in allen drei Wettbewerben einen guten Job gemacht, keinen perfekten, aber einen guten."

Perfekt sei das bisherige Abschneiden im DFB-Pokal sowie in der Champions League gewesen, so Nagelsmann, auch in der Bundesliga laufe es allerdings "sehr gut. Wenn man als Tabellenführer in die Pause geht, ist das sehr wertvoll. Wir würden den Vorsprung gerne behalten", ergänzte er.

Verzichten muss Nagelsmann neben Mané auch auf die geschonten WM-Teilnehmer Thomas Müller und Alphonso Davies. Der Kanadier sei "noch ein paar Tage in München, um wieder fit zu werden für die WM", sagte der Coach über Davies.

Ein bisschen Prophylaxe ist also doch angesagt.