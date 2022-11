Nach turbulenter Hinrunde: So bewertet FC Bayern-Coach Julian Nagelsmann die Leistung seiner Mannschaft

Für den FC Bayern geht eine Hinrunde mit Höhen und Tiefen zu Ende. Vor dem letzten Spiel gegen Schalke 04 blickt Trainer Julian Nagelsmann auf die erste Jahreshälfte zurück.

München - Die Hinrunde des FC Bayern gleicht einem Thriller. Mitte September vier sieglose Spiele am Stück und Tabellenplatz fünf. Dann aber das Comeback vom früheren "Lewandowski-Ersatz" Eric-Maxim Choupo-Moting. Der Stürmer war mit fünf Toren und zwei Assists maßgeblich an der erfolgreichen Aufholjagd der Münchner beteiligt. Auch für Bayern-Trainer Julian Nagelsmann war die erste Jahreshälfte alles andere als normal. "Es war ein turbulentes Halbjahr, wahrscheinlich das turbulenteste in meinem Berufsleben", sagte der Landsberger auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Schalke am Freitag.

FC Bayern: Sonderlob für Abwehr-Boss Upamecano

Auch wenn die Münchner vor allem in der Bundesliga keinen makellosen Auftritt hinlegten, stimmte Nagelsmann die Entwicklung seiner Mannschaft insgesamt positiv. Neben Choupo-Moting lobte der 35-Jährige vor allem seinen Abwehr-Boss. "Da nehme ich jetzt einfach mal Dayout Upamecano raus, der sich gut stabilisiert hat", sagte Nagelsmann. Aber auch die Leistungssteigerung von Juve-Neuzugang Mattjis de Ligt und Serge Gnabry hob der Bayern-Trainer hervor.

Nagelsmann will verrückte Hinrunde gegen Schalke krönen

Im letzten Spiel des Jahres soll diese abenteuerliche Hinrunde nun erfolgreich gekrönt werden. "Wir wollen noch das Spiel auf Schalke gewinnen, dann haben wir in allen Wettbewerben einen guten Job gemacht", sagte Nagelsmann. Mit einem Sieg gegen die Königsblauen (Samstag, 18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) würden die Münchner mit mindestens vier Punkten Vorsprung auf Union Berlin in die Winterpause gehen und die "Thriller-Hinrunde" mit einem Happy End abschließen.