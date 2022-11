Bundesliga im Liveticker zum Nachlesen: FC Schalke 04 gegen FC Bayern München – Endergebnis 0:2

Am Ende war es ein verdienter Erfolg vom FC Bayern – der Zehnte in Serie. Der FC Schalke konnte erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Sie kämpften aufopferungsvoll und wurden von den Fans noch lange nach Abpfiff gefeiert. Doch ein wunderschöner Konter in der zweiten Hälfte brach den Widerstand. Die beste Nachricht an diesem Abend: kein WM-Fahrer hat sich verletzt. Wir verabschieden uns in eine lange Winterpause und wünschen den Bayern Fans eine gute Heimreise (und möglichst wenig Chaos gleich auf dem Parkplatz der Arena).