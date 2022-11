Mia san Schalke: So viel Königsblau steckt im FC Bayern

Von Neuer bis Sané. Die Liste der ehemaligen Schalke-Spieler beim FC Bayern ist lang.

München - Leon Goretzka, Leroy Sané und Manuel Neuer haben etwas gemeinsam. Alle drei Spieler des deutschen Rekordmeisters werden am Samstag auf ihren Ex-Klub, den FC Schalke 04, treffen. Dass der FC Bayern gerne Spieler vom Ruhrgebiet an die Isar lotst, ist kein Geheimnis mehr. Es ist schon fast eine Münchner Tradition, sich die besten Talente der Knappenschmiede zu angeln.

Karl-Heinz Borutta – der erste Schalker im Bayern-Trikot

Alles hat im Jahr 1960 angefangen. Karl-Heinz Borutta war der erste Schalke-Akteur, den die Münchner verpflichteten. Dieser trug anschließend sieben Jahre lang das Bayern-Trikot. 31 Jahre später folgte ihm Toni Schumacher. Bereits 1988 reihte sich auch Olaf Thon in die Riege der Ex-Gelsenkirchner beim deutschen Rekordmeister ein. Als Grund für seinen Bayern-Wechsel sagte dieser: "Das reizvolle ist, Titel zu gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist mit Bayern größer als mit jedem anderen Verein."

Auch Thon, Altintop und Rafinha mit Gelsenkirchener Vergangenheit

Das dachte sich wohl auch Thomas Linke. Der heute 52-Jährige kam 1998 zum FC Bayern und durfte nur drei Jahre später den Henkelpott in die Luft stemmen. 2007 führte dann die Spur von Hamit Altintop nach München. Der Rechtsaußen kam bis 2011 auf 109 Partien für den FC Bayern und gewann zweimal das Double. Einer darf natürlich in der Riege der ehemaligen Schalker nicht fehlen: Rafinha. Der Brasilianer, der 2011 an die Säbener Straße wechselte, wurde 2013 Triple-Sieger. Bis zu seinem Abschied im Sommer 2019 reifte Rafinha dann schon fast zu einer Münchner Institution.

Der letzte Münchner direkte Transfer vom FC Schalke 04 – Alexander Nübel

Der letzte Gelsenkirchener, der seinen Weg direkt nach München fand, war Alexander Nübel. Der Torhüter sollte eigentlich in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten. Doch daraus wurde bisher nichts. Nübel wurde nach nur einem Jahr beim FC Bayern nach Monaco ausgeliehen. Auch wenn er dort als gesetzt gilt und mit guten Leistungen überzeugt, wird er im Sommer wohl nicht zurück an die Isar kehren. Grund: Neuer will noch einige Jahre beim deutschen Rekordmeister dranhängen. Damit ist die Zukunft des 26-Jährigen beim deutschen Rekordmeister mehr als ungewiss. Zumal auch Ersatzmann Sven Ulreich gerade erst seinen Vertrag bis 2024 verlängert hat.

Trotz Schalke-Vergangenheit – Bayern will Sieg gegen die Königsblauen

Schalker Vergangenheit hin oder her. Die Ex-Gelsenkirchener werden am Samstag gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber keine Rücksicht nehmen (Samstag, 18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker). Schließlich will sich der deutsche Rekordmeister von seinen Fans mit einem Dreier in die Winterpause verabschieden.