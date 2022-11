Die NFL zu Gast beim FC Bayern: Julian Nagelsmann sieht wenige Parallelen zwischen beiden Sportarten

Am Sonntag steht das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden an. Auch Football-Fan Julian Nagelsmann wird sich die Partie nicht entgehen lassen. Dennoch sieht der Bayern-Coach nur wenig Gemeinsamkeiten zwischen beiden Sportarten.

Derzeit an der Säbener Straße zu Gast: Die Football-Mannschaft der Seattle Seahawks.

München - Laute Musik, ein 50-Mann Kader und ein Ei als Spielgerät. Das wäre bei einem Bayern-Training an der Säbener Straße unvorstellbar. Doch derzeit sieht man genau diese Bilder auf dem Trainingsgelände der Münchner. Das American Football Team der Seattle Seahawks hat nämlich die Trainingsstätte des deutschen Rekordmeisters eingenommen.

Zusammen mit Trainer Pete Carroll bereitet sich die Mannschaft dort auf das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden vor. Auch Football-Fan und Bayern-Coach Julian Nagelsmann ließ sich das nicht entgehen und schaute beim Training vorbei.

Football-Fan Nagelsmann bei NFL-Spiel im Stadion

Jedoch sieht der Landsberger wenige Parallelen zwischen beiden Sportarten. "Das Spiel ist ein ganz anderes. Mit sehr viel Start-Stopp-Momenten und viel weniger Zufallssituationen wie im Fußball", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Schalke (Samstag, 18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker).

Dennoch wird sich der 35-Jährige das Spektakel am Sonntag in der Allianz Arena nicht entgehen lassen. "Ich werde im Stadion sein und hoffe auf ein paar Touchdowns", so Nagelsmann.