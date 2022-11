Ibrahimovic beim FC Bayern? Seahawks-Quarterback sorgt für Lacher

Zlatan Ibrahimovic stand in seiner Karriere schon bei vielen Vereinen unter Vertrag. Beim FC Bayern jedoch noch nicht, auch wenn Seahawks-Quarterback Geno Smith dies fälschlicherweise glaubt.

München - Ein Referat über die Vereinsgeschichte des FC Bayern sollte NFL-Quarterback Geno Smith von den Seattle Seahawks nicht halten.

"Ich hoffe, ich liege nicht falsch, aber Zlatan (Ibrahimovic) hat mal hier gespielt, oder?", fragte der 32-Jährige Footballer während seiner Pressekonferenz am Donnerstag und sorgte für Schmunzler bei den anwesenden Medienvertretern. Der deutsche Rekordmeister hatte zwar viele weltbekannte Stürmer - doch der Schwede war nicht darunter.

Seahawks-Quarterback Geno Smith sorgt auf der Pressekonferenz vor dem NFL-Spiel in München für einen Lacher. © IMAGO / USA TODAY Network

Smith hat Sympathien für den FC Bayern

Sympathie für den Fußball hat Smith, der mit einem Bayern-Schal vor die Presse trat, trotz mancher Wissenslücken dennoch. "Ich spiele viel FIFA, da wähle ich auch die Bayern. Ich komme aus Florida, dort lieben viele den Fußball. Teile meiner Familie verfolgen auch den internationalen Fußball", berichtete Smith.

Am Sonntag trifft der Spielmacher mit den Seahawks in der Münchner Allianz Arena auf die Tampa Bay Buccaneers. Die bayerische Landeshauptstadt ist Gastgeber der ersten NFL-Partie in Deutschland.