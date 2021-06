Selbst Leon Goretzka beeindruckt: Marc Roca pumpt sich für den Bayern-Durchbruch auf

Nach einer eher enttäuschenden Saison will Marc Roca beim FC Bayern unter Julian Nagelsmann neu angreifen. Neben harter Arbeit an seinem Körper könnte ihm hier die Terminplanung zu Gute kommen.

München - Als einen der vier "Not-Transfers" kurz vor Transferschluss im Sommer 2020 zauberte Sportvorstand Hasan Salihamidzic Marc Roca aus dem Hut.

Das spanische Mittelfeld-Ass ließ zwar hin und wieder sein Potenzial aufblitzen, spielte jedoch insgesamt eine eher unglückliche Saison. Mit fokussierter Vorbereitung soll im kommenden Jahr alles anders werden.

Wie einst Goretzka: Roca wird zum Hulk

Wie man den sozialen Medien des 24-Jährigen entnehmen kann, arbeitet er in dieser Sommerpause besonders an seiner körperlichen Verfassung. Schon wenige Wochen nach dem Saisonende merkt man Roca einen deutlichen Muskelaufbau an.

Einer der ersten Gratulanten unter dem Beitrag ist kein Geringerer als Leon Goretzka, der beim FC Bayern einst eine ähnliche Transformation durchlief. Mit Krafttraining und Muskelaufbau entwickelte sich der deutsche Nationalspieler zur Mittelfeld-Maschine und dominiert das körperliche Spiel der Münchner.

Einen ähnlichen Weg will nun auch offenbar Marc Roca gehen. "Für einen Klub wie den FC Bayern zu spielen, ist der Traum jedes Spielers und es wäre nicht richtig, wenn ich jetzt aufgeben würde", sagte er zuletzt gegenüber der spanischen Sportzeitung " ". Sein Weg zum Stammspieler beim FCB ist zwar noch ein langer, doch doch während der Vorbereitung unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann könnte er sich einen Vorsprung erspielen.

EM-Fahrer kommen spät - Verzichtet Roca auf Olympia?

Informationen der " " zufolge verzichtet der Spanier sogar auf eine mögliche Olympiateilnahme für sein Heimatland. Stattdessen richtet sich der Fokus bei Roca voll auf den FC Bayern und die Saisonvorbereitung. Neben herkömmlichen Muskelaufbau stehe für Roca ab dem 15. Juni Schnellkraft-Training auf dem Programm, wodurch der Antritt sowie die Explosivität gestärkt werden sollen.

Zeigen kann sich Roca dann ab Juli im deutlich dezimierten Vorbereitungskader unter Julian Nagelsmann. Hier hat er die Möglichkeit sich im Training und in Testspielen zu präsentieren, da sich ein Großteil der Nationalspieler noch im Urlaub befinden dürfte.

Der Spanier selbst hat den Glauben an den Durchbruch bei den Bayern jedenfalls noch nicht aufgegeben. "Ich sehe mich auf dem richtigen Pfad. Nach und nach kommt das alles", gibt sich Roca hoffnungsvoll.