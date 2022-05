Dünner Kader des FC Bayern: Kann einer der Leih-Rückkehrer weiterhelfen?

Der FC Bayern sucht weiter personelle Verstärkung für die neue Saison. Einige Leihspieler stehen vor einer Rückkehr an die Säbener Straße – können sie die Gunst der Stunde nutzen? Die AZ macht den Check.

München - Niklas Süle wurde vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) am Sonntag in der Allianz Arena offiziell verabschiedet. Der Nationalspieler verlässt die Münchner ablösefrei zu Borussia Dortmund. Weitere Abgänge werden wohl noch folgen: So ist beispielsweise die Zukunft von Corentin Tolisso, Marc Roca oder auch der Top-Stars Serge Gnabry und Robert Lewandowski noch ungewiss.

Für die neue Saison braucht der deutsche Rekordmeister also dringend personelle Verstärkung. Neben externen Neuzugängen bietet sich auch intern die Möglichkeit, den Kader breiter aufzustellen. So enden bei einigen Bayern-Spielern die Leihverträge im Sommer, eine Rückkehr nach München steht bevor.

Doch wer von den derzeit verliehen Profi-Spielern hat denn überhaupt eine Chance sich im Kader von Julian Nagelsmann durchzusetzen? Die AZ macht den Check.

Diese Talente vom FC Bayern sind derzeit verliehen:

Chris Richards (TSG 1899 Hoffenheim)

Erneut an die TSG 1899 Hoffenheim verliehen: Chris Richards. © Icon Bild drucken In neuem Tab öffnen 21.04.2021 imago 1002278636 2654x1769 Pixel IMAGO / Revierfoto

Am Samstag wurde Chris Richards offiziell von der TSG 1899 Hoffenheim verabschiedet.

Kurz vor Transferschluss im Sommer wechselte der 22-Jährige erneut auf Leihbasis zu den Kraichgauern. Wie bereits in der Rückrunde der Saison 2020/21 lief Richards für das Team von Sebastian Hoeneß auf. Dort war er in der Hinrunde in der Innenverteidigung zumeist gesetzt. Im Jahr 2022 absolvierte er aber aufgrund einer Fuß- und Oberschenkelverletzung nur sechs Spiele für die Hoffenheimer.

"Wir haben mit Lucas Hernández, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard und Tanguy Nianzou vier sehr gute Innenverteidiger und ich kenne keine Mannschaft, die vier solche Verteidiger in ihren Reihen hat", sagte Hasan Salihamidzic am Sonntag nach der Partie gegen Stuttgart. Nun kommt mit Rückkehrer Richards ein weiterer Spieler hinzu.

Der US-Amerikaner könnte als Rotationsspieler für mehr Breite in der Nagelsmann-Elf sorgen und die etablierten Kräfte unter Druck setzen. Gut möglich, dass Richards nach dem Abgang von Niklas Süle in der kommenden Saison eine Chance im Bayern-Kader erhält. Sein Arbeitspapier ist noch bis 2025 beim deutschen Rekordmeister gültig.

Ron-Thorben Hoffmann (AFC Sunderland)

Möchte beim AFC Sunderland Spielpraxis sammeln: Ron-Thorben Hoffmann. © imago/Shutterstock

Die Partie am 21. Mai entscheidet über die Zukunft von Ron-Thorben Hoffmann. Sollte der AFC Sunderland gegen die Wycombe Wanderers im Playoff-Finale den Aufstieg in die zweite englische Liga schaffen, würde eine Kaufpflicht der "Black Cats" für die Leihgabe des FC Bayern greifen.

Am letzten Tag der vergangenen Sommertransferperiode haben die Münchner den Nachwuchstorhüter nach Sunderland verliehen, zuvor hat der Keeper noch seinen Vertrag beim Rekordmeister bis 2023 verlängert.

Der Start beim englischen Drittligisten verlief für den 23-Jährigen vielversprechend. Hoffmann hatte sich sich bei den Engländern als Stammkeeper etabliert und sammelte reichlich an Spielpraxis. "Ich will mit der Mannschaft aufsteigen und langfristig hier bleiben. Das ist für mich ganz klar", erklärte Hofmann im Dezember gegenüber "The Athletic".

Anfang des Jahres setzte ihn dann das Coronavirus außer Gefecht. Auch aufgrund eines Trainer-Wechsels absolvierte er seitdem nur noch vier Spiele, Hoffmann hat seinen Stammplatz verloren. Auch den möglichen Aufstieg und damit seine Zukunft wird er selbst nicht auf dem Platz beeinflussen können.

Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht)

Läuft in dieser Saison für den RSC Anderlecht auf: Joshua Zirkzee. © IMAGO / Pro Shots

Eine Rückkehr von Joshua Zirkzee zum FC Bayern wird es trotz Ende des Leihvertrags beim RSC Anderlecht wohl nicht geben. Denn dieses Szenario schloss der Stürmer selbst zuletzt eher aus.

"Ich denke nicht, dass es viel Sinn ergibt, nach einer Saison, in der ich viel spiele, zu den Bayern zurückzukehren", äußerte sich der Niederländer gegenüber dem niederländischen Sender "NOS" Schließlich wolle er "einfach nur spielen". Nach dieser Saison werde er sehen, wo er am besten weitermache, "und dann werde ich auch mit den Bayern sprechen."

Der Stürmer, der bereits in der Rückrunde der Saison 2020/21 ohne Erfolg verliehen wurde, liefert in dieser Spielzeit endlich ab. Seit seinem Wechsel stand der 20-Jährige stand in allen Liga-Partien auf dem Rasen – zumeist von Beginn an. Dabei erzielte er in der Jupiler Pro League 15 Tore und acht Assists. Die Zahlen zeigen: Zirkzee fühlt sich in Belgien pudelwohl, ob ein weiteres Jahr in Anderlecht dazu kommt?

Adrian Fein (Greuther Fürth)

Ganz anders läuft es hingegen für Adrian Fein. Wie schon in den vergangenen beiden Spielzeiten sollte der Mittelfeldspieler auch in dieser Saison bei einem anderen Team Spielpraxis sammeln. Während die Leihe 2020 beim Zweitligisten Hamburger SV von Erfolg gekrönt war, stockte Feins Entwicklung vergangenes Jahr bei der PSV Eindhoven (Niederlande) etwas.

Und auch beim Bundesliga-Schlusslicht Greuther Fürth konnte sich Fein nicht durchsetzen. Die Leihe wurde im Winter vorzeitig beendet. Seine aktuelle Station heißt: Dynamo Dresden. Doch seit seiner Ankunft hangelt er sich von Verletzung zu Verletzung, sodass er in der Liga bisher noch keine einzige Minute für die Sachsen auf dem Platz stand. Sein Leihvertrag endet nach der Saison, ob er bei den Sachsen bleibt? Im Mittelfeld des FC Bayern, bei denen er noch einen gültigen Kontrakt bis 2023 hat, ist für ihn kein Platz angedacht.

Lars Lukas Mai (Werder Bremen)

Auch bei Lars Lukas Mai läuft der Leihvertrag zum Saisonende aus. Dass er eine weitere Spielzeit für den SV Werder Bremen aufläuft ist mehr als unwahrscheinlich. Denn die Leihe gleicht einem großen Missverständnis.

Zu Saisonbeginn noch in der Innenverteidigung der Bremer gesetzt, kam er in diesem Jahr auf fünf Liga-Einsätze, davon lediglich zwei von Beginn an. Zehn Mal stand der 22-Jährige ohne Einsatz im Kader der Norddeutschen.

Aufgrund der großen Konkurrenz in der Abwehrzentrale der Bayern, bei denen der gebürtige Dresdner noch einen Vertrag bis 2023 hat, steht Mai ein weiteres Leih-Jahr oder gar ein Verkauf bevor.