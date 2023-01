Und es wird Sommer: Transfer von Gladbach-Keeper zum FC Bayern rückt näher

Der Gladbach-Torhüter will in diesem Winter zum FC Bayern wechseln und Manuel Neuer ersetzen. Beide Klubs müssen sich nun über die Ablösesumme einigen. "Für alle Parteien ein sehr guter Transfer".

Peter Maffay landete im Jahr 1976 mit diesem Song einen seiner größten Hits: "Und es war Sommer" aus dem gleichnamigen Album erreichte Platz fünf der deutschen Single-Charts und später Kultstatus, bis heute wird das Lied im Radio und auf Partys immer wieder gern gespielt. Ob dem FC Bayern ein ähnlicher Erfolg gelingt?

Gladbach könnte rund fünf Millionen Euro Ablöse kassieren

An der Säbener Straße heißt es nun wahrscheinlich: Und es wird Sommer! Denn Yann Sommer (34), der Top-Torhüter von Borussia Mönchengladbach, hat laut übereinstimmenden Medienberichten um seine Freigabe gebeten, er will den Klub in diesem Winter vorzeitig verlassen und zu Bayern wechseln.

Dies habe der Schweizer den Gladbach-Verantwortlichen bereits mitgeteilt. Sommers Vertrag läuft am Saisonende aus, Gladbach könnte nun letztmals eine Ablöse für ihn kassieren. Im Gespräch sind rund fünf Millionen Euro, in München könnte er bis 2025 unterschreiben.

Matthäus: "Sommer für Triple-Jagd der ideale Mann."

Für Bayern wäre dieser Preis ein Schnäppchen. Schließlich würde man einen international erfahrenen Torhüter bekommen, der die Bundesliga kennt und sofort für Manuel Neuer (36) einspringen könnte. Der Stammkeeper hatte sich nach dem WM-Aus mit Deutschland beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zugezogen und fällt bis zum Ende der Saison aus. Für die Triple-Jagd wäre Sommer der ideale Mann – das meint auch Lothar Matthäus.

Sommer traut sich zu, Neuer herauszufordern

"Die Bayern haben einen klasse Keeper, der zudem im Sommer, wenn Neuer zurückkehrt, kein Theater macht. Für alle Parteien erscheint mir das ein sehr guter Transfer zu sein", erklärte Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Laut "Blick" traut sich Sommer aber auch zu, Neuer in der kommenden Saison herauszufordern.

Krösche dementiert Gerüchte um Trapp

Ein Wechsel des Frankfurter Torhüters Kevin Trapp (32) ergebe für Matthäus indes keinen Sinn. "Der hat zum einen noch Vertrag bis 2024, Frankfurt spielt gegen Neapel in der Champions League und in der Meisterschaft sind sie oben mit dabei", schrieb der frühere Bayern-Kapitän.

"Und wenn man sich einen Kampf um das Bayern-Tor ab kommenden Sommer zwischen den beiden Nationaltorhütern vorstellt, dann bringt das vor allem Unruhe. Und das kann Bayern mit Sicherheit nicht gebrauchen. Ich bin ganz klar für die Lösung mit Yann Sommer." Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche dementierte die Bayern-Gerüchte um Trapp, er sagte dem "Wiesbadener Kurier": "Das ist eine von den Beratern fingierte Geschichte, völliger Blödsinn."

Ulreich bleibt weiter Ersatzmann, Nübel bleibt beim AS Monaco

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) will am liebsten schon bis zum Trainingslager-Start am Freitag einen neuen Keeper präsentieren, Sommer könnte aber auch nachreisen. Gladbach versucht zugleich, einen Nachfolger für den WM-Torhüter aus der Schweiz zu finden. Sven Ulreich (34) bleibt bei Bayern weiter in der Rolle des Ersatzmanns, Johannes Schenk (19) ist der dritte Torhüter.

Alexander Nübel (26), der bis zum Sommer noch an die AS Monaco verliehen ist, hatte zuletzt deutlich gemacht, dass eine Rückkehr nach München nicht reizvoll für ihn sei. Nübel will sich ab der nächsten Saison nicht wieder hinter Neuer auf die Ersatzbank setzen. Zudem ist das Verhältnis zu Torwarttrainer und Neuer-Kumpel Toni Tapalovic (42) nicht das beste.

Sommer hingegen könnte unbelastet in die zweite Saisonhälfte starten. Bayern will ihn, der Keeper will zu Bayern. In Kürze heißt es wohl auch ganz offiziell: Und es ist Sommer!