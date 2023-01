Neues Jahr, neues Glück: 23 fromme Bayern-Wünsche

Am Dienstag startet Serienmeister FC Bayern mit der Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung aufs neue Halbjahr. Die AZ erklärt die Ziele und Träume der Münchner - von Musiala bis zu einem Torhüter.

Was gibt es für den FC Bayern in den nächsten Monaten zu feiern? (Archivbild)

München - Leon Goretzka brachte sich mit Sprints im Schnee in Form, Thomas Müller wünschte mit bunter Brille ein "Happy New Year", Kingsley Coman busselte verliebt am Strand - und Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte an seinem 46. Geburtstag nicht nur mit Torte, sondern auch mit der Torhütersuche zu tun...

Für die Stars des FC Bayern ist der Winterurlaub vorbei, am heutigen Dienstag startet die Vorbereitung auf die zweite Hälfte der Saison, zunächst steht die Leistungsdiagnostik an. Am Freitag hebt der Flieger dann ins siebentägige Trainingslager in Katar ab, am 20. Januar geht die Bundesliga-Rückrunde weiter mit der Partie bei RB Leipzig.

Sommer, Bono oder Trapp als Neuer-Ersatz?

Vorab hat die AZ auf den Fluren an der Säbener Straße mal ein wenig gelauscht - das sind die 23 frommen Bayern-Wünsche fürs Jahr 2023.

1. Torhüter finden: Mit einer Rückkehr von Alexander Nübel wird es wohl nichts, der verliehene Keeper bleibt bei der AS Monaco. Bis zum Katar-Abflug will Salihamidzic einen Ersatz für Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) präsentieren. Gladbachs Yann Sommer und Marokkos WM-Held Bono (FC Sevilla) sind die Top-Kandidaten. Laut "Bild" gab es auch eine Bayern-Anfrage bei Frankfurts Kevin Trapp.

2. WM-Frust vergessen machen: Speziell für die sieben DFB-Stars, aber auch für den Niederländer Matthijs de Ligt oder die französischen Final-Verlierer um Coman verlief das Turnier enttäuschend. Nun liegt der Fokus wieder auf Bayern.

3. Rückkehr der Verletzten: Neuer fällt genauso bis Saisonende aus wie Lucas Hernández (Kreuzbandriss). Bei Sadio Mané (Knie-Operation) hofft Bayern auf ein Comeback im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris (ab 14. Februar).

Yann Sommer © picture alliance/dpa

4. Pokalfinale: 2020 stand Bayern zuletzt mit Coach Hansi Flick im deutschen Cup-Endspiel, es wird mal wieder Zeit.

Kane, Muani, Thuram oder Füllkrug? Die Suche nach einem neuen Topstürmer

5. PSG ausschalten: Im Achtelfinale hat Bayern mit dem Pariser Starensemble um Lionel Messi und Kylian Mbappé einen schweren Brocken erwischt. Doch in der Vergangenheit gab es oft Siege gegen PSG, auch im Endspiel 2020.

6. Mit Choupo verlängern: Eric Maxim Choupo-Moting hat gezeigt, dass er das Zeug zur Tormaschine hat. Salihamidzic will den Stürmer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, verlängern.

7. Neue 9 finden: Trotz Choupo-Motings Topform wird mittelfristig ein neuer Topstürmer gesucht. Harry Kane könnte es werden. Weitere Optionen: Randal Kolo Muani, Marcus Thuram oder Niclas Füllkrug.

Fans mit attraktivem Fußball begeistern

8. Nächste Schale: Vier Punkte Vorsprung hat Bayern in der Liga, der elfte Titel in Folge ist eingeplant.

Sadio Mané © Ralf Ibing /firo Sportphoto

9. Fans glücklich machen: Julian Nagelsmanns Team will die Anhänger mit attraktivem Fußball begeistern. "Die Rückkehr der Fans war 2022 sicher das Wichtigste, was für das große Ganze im Sport passiert ist", sagt Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Henkelpott, Verlängerung mit Musiala und die Förderung des Nachwuchses

10. Henkelpott holen: Am 10. Juni findet in Istanbul das Champions-League-Finale statt. Der Bayern-Plan: Erstmals seit 2020 wieder triumphieren.

11. Mega-Vertrag für Musiala: Bis 2026 läuft Jamal Musialas Arbeitspapier, doch Bayern will vorzeitig verlängern und dem Juwel mehr Geld zahlen. Verständlich!

12. Campus-Talente fördern: Mehr Jungstars sollen den Durchbruch schaffen. Paul Wanner, Arijon Ibrahimovic und Tarek Buchmann könnten die nächsten Talente sein.

Vorsprung in der Bundesliga ausbauen, weniger Verletzte, neue Rolle für Müller

13. Ein guter Auftakt: Mit einem Sieg bei RB Leipzig am 20. Januar könnte man den Verfolger auf neun Punkte distanzieren.

14. Weniger Ausfälle: Mit Neuer, Hernández und Mané fehlen drei Schlüsselspieler. Mehr verletzte Stars kann Nagelsmanns Team kaum verkraften.

15. Passende Rolle für Müller: Da Musiala auf der Zehn brilliert, könnte Thomas Müller wie in der Nationalelf weiter vorne als Spitze agieren. Doppelsturm mit Choupo?

Was wird aus Gravenberch und Pavard?

16. Gravenberchs Durchbruch: Der Niederländer hat enorm viel Potenzial, bislang verläuft sein Bayern-Abenteuer aber eher mäßig. Das soll sich ändern.

17. In Europas Elite mithalten: Obwohl Bayern keine fremden Investoren hat, will der Klub weiter gegen reiche Rivalen bestehen. Die Chancen stehen gut.

18. Eine Lösung mit Pavard: Der Franzose war äußerst unzufrieden, er drängt auf einen Platz in der Innenverteidigung. Bayern muss eine Entscheidung treffen: Benjamin Pavard verlängert über 2024 - oder man verkauft ihn im Sommer.

Upamecano, Nübel und Titelgewinne der Frauen

19. Upamecanos Aufstieg: Bei der WM gehörte Dayot Upamecano zu den besten Verteidigern, auch bei Bayern hat er sich stabilisiert. Das soll 2023 so weitergehen.

20. Nübel-Frage beantworten: Der Keeper hat noch einen Vertrag bis 2025 bei Bayern. Sollte er weder im Winter noch im Sommer zurückkehren, wäre ein Verkauf wohl die beste Option.

21. Gemeinsam mit den Frauen feiern: Auch die Bayern-Frauen träumen noch von Titeln in der Meisterschaft und der Champions League. Eine große Party am Marienplatz ist das Ziel.

Hainer: "Ich wünsche mir sehr, dass die Welt zur Vernunft kommt"

22. Neuer Torrekord: Nach 15 Spieltagen hat Nagelsmanns Team in der Liga 49 Treffer erzielt. Geht es so weiter, könnte die Bestmarke aus der Saison 1971/72 fallen (101 Tore).

23. Frieden in der Ukraine: "Gesundheit für unsere Spieler, unsere Fans, für uns alle", sagt Hainer zu seinem Wunsch für 2023: "Und dann bin ich wieder beim Schlagwort 'Hoffnung'. Frieden ist die Basis für alles. Ich wünsche mir sehr, dass die Welt zur Vernunft kommt."