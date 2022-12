Bayern-Star Upamecano verzichtet auf verlängerten WM-Urlaub

Eigentlich hätte Dayot Upamecano noch bis zum 12. Januar Urlaub, der Franzose verzichtet allerdings auf einen Teil seiner freien Tage, um am Trainingslager des FC Bayern teilnehmen zu können – aus zwei guten Gründen.

München - Dayot Upamecano ist einer der wenigen Bayern-Spieler, die zufrieden von der WM in Katar zurückreisen konnten. Für die französische Nationalmannschaft stand der 24-jährige Innenverteidiger in fünf Spielen auf dem Platz, darunter auch am 18. Dezember im Finale, das im Elfmeterschießen gegen Argentinien verloren ging.

Upamecano hatte also anstrengende Tage im Dezember, vor der WM stand er schon in allen 15 Bundesliga-Spielen in der Startelf. Aufgrund dieser Belastungen wollte ihm Bayern-Coach Julian Nagelsmann eigentlich bis zum 12. Januar Urlaub geben. Wie die "Bild" berichtet, kommt der junge Franzose allerdings schon früher zurück, um an dem am 6. Januar 2023 beginnenden Trainingslager der Bayern in Katar teilzunehmen.

Upamecano verzichtet auf sechs Tage Urlaub

Upamecano verzichtet freiwillig auf seine freien Tage, um im Trainingslager an seine guten Leistungen bei der WM anzuknüpfen und sich noch mehr im Team des deutschen Rekordmeisters zu etablieren.

Der französische Verteidiger fiel bereits in den vergangenen Monaten mit seinem professionellen und entschlossenen Verhalten auf, was auch zu einer enormen Leistungssteigerung des 24-Jährigen führte.

Upamecano wird für die Bayern immer wichtiger

Den Klubverantwortlichen bleibt nur zu wünschen, dass Upamecano auch ausreichend regeneriert, sich nicht aus falschem Ehrgeiz zu viel Belastung zumutet und eine Verletzung zuzieht.

Eine solche käme bei den Bayern zu Unzeiten, müssen die Münchner doch schon bis Saisonende auf Lucas Hernandez verzichten. Der Innenverteidiger zog sich im WM-Auftaktspiel der Franzosen gegen Australien einen Kreuzbandriss zu und steht Nagelsmann damit im Kampf um Meisterschaft, Pokal und Champions League nicht mehr zur Verfügung.