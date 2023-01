Die Bayern sind zurück aus dem Winterurlaub: Leistungsdiagnostik und Trainingsauftakt

Für den FC Bayern ist der Winterurlaub vorbei und die Spieler machen sich in neuen Trainingsoutfits an die Arbeit. Ein Teil des Kaders machte am Dienstag den Auftakt, der Rest der Mannschaft wird in den nächsten Tagen ins Training einsteigen.

03. Januar 2023 - 17:42 Uhr | AZ

fcbayern.com 4 Nach der WM-Enttäuschung ist vor der Triple-Jagd: Joshua Kimmich am Dienstag bei den Leistungstests an der Säbener Straße. Heute geht's raus auf den Rasen. fcbayern.com 4 Jamal Musiala fcbayern.com 4 Sven Ulreich (l.), Joshua Kimmich (oben) und Leroy Sané (unten) fcbayern.com 4 Leroy Sané