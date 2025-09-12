Schwer auszurechnen: Jackson und die neue Bayern-Offensive

Nicolas Jackson steht vor seinem Debüt für den FC Bayern gegen den Hamburger SV. Die Erwartungen sind hoch, doch nach nur zwei Trainingseinheiten könnte er zunächst als Joker auf der Bank sitzen. Wie wird sich der Stürmer in der neuen Offensive schlagen?

Spielt Nicolas Jackson? Und noch viel wichtiger: Spielt er von Beginn an bzw. wenn er eingewechselt wird, dann wenigstens eine Halbzeit? Der 24-jährige Stürmer steht vor seinem Debüt für den FC Bayern, wenn es am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) in der Allianz Arena gegen den Aufsteiger Hamburger SV geht. Jackson spielt vor – gleichzeitig auch gegen die Uhr und diese ganz spezielle Vereinbarung, die in seinem einjährigen Leihvertrag mit dem FC Chelsea implementiert wurde.

Damit zum 1. Juli 2026 eine Kaufpflicht von 65 Millionen Euro greift, müsste Jackson für die Bayern "40 Spiele von Anfang an machen", wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß ausgeplaudert hatte. Mit dem Zusatz, der beinahe wie ein richterlicher Entschluss klang: "Die macht der nie!" Präziser: Es handelt sich um mindestens 40 Spiele über 45 Minuten oder eben von Beginn an.

Jacksons Debüt und die Erwartungen beim FC Bayern

Kann am Samstagabend also die erste Kerbe in den Jackson-Zähler eingeschlagen werden? Hörte man Trainer Vincent Kompany am Freitagvormittag an der Säbener Straße zu, dann klang es nicht so, dass der Nationalstürmer des Senegal nach lediglich zwei Trainingseinheiten mit seinen neuen Kollegen gegen den HSV von Beginn an auflaufen wird. "Bei Chelsea hatte er keine richtige Vorbereitung", erklärte Kompany, der sich jedoch freute, dass Bayerns neue Nummer elf unter der Woche beim 3:2 des Senegal in der WM-Qualifikation gegen die Demokratische Republik Kongo nicht nur 77 Minuten am Stück absolvierte – für Chelsea kam er zuletzt Ende Mai so lange zum Einsatz – sondern auch einen Treffer beisteuerte.

Ergibt frisches Selbstvertrauen. "Nicolas ist von Natur aus ein Athlet, wird nicht lange brauchen, um auf 100 Prozent zu kommen. Wir müssen schauen, dass wir seinen Rhythmus aufbauen", sagte Kompany und lobte: "Er ist ein Junge mit sehr viel Qualität, hat seine Tore in der Premier League (in den vergangenen beiden Jahren 24 Treffer bei 65 Einsätzen, d.Red.) gemacht – das ist nicht so einfach." Dennoch werden Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz und Serge Gnabry von Beginn an die zuletzt erfolgreiche Offensive bilden. Jackson ist Joker.

Harry Kane, Luis Diaz und Michael Olise sind in der Offensive gesetzt. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jacksons Rolle im Team beim FC Bayern

"Ich bin eine Nummer neun, kann auch in einem System mit zwei Stürmern spielen", sagte Jackson bei seiner Vorstellung und betonte: "Ich möchte der Mannschaft helfen, möglichst viele Tore schießen, Trophäen gewinnen." Weder die gewaltige Leihgebühr in Bundesliga-Rekordhöhe von 13,5 Millionen Euro - laut Hoeneß "in dem Geschäft die Portokasse" - tangiert den wuchtigen, 1,87m-großen Stürmer ebenso wenig wie die Rechnerei um seine Zukunft. "Meine Aufgabe ist es, zu spielen und für Siege zu sorgen.

Die Spielanzahl ist nicht mein Fokus. Ich will große Dinge mit dem Bayern erreichen." Trotzdem bleibt "Jacko" wie ihn Sportvorstand Max Eberl nannte, ein Angreifer auf Abruf – ein Stürmer auf Zeit. Eine Einjahresfliege? Seine Qualität als Brecher-Typ mit feiner Technik und gewaltiger Abschlussstärke spricht dagegen.

Neuzugang des FC Bayern: Nicolas Jackson. © IMAGO/Rich Graessle

Jackson ist in der Bayern-Offensive flexibel einsetzbar

Nach zweitägigem Hin und Her hatten die Bayern Jackson am Deadline Day doch noch von den Blues loseisen können. "Es war ein Fight. Echt 48 Stunden, die es echt in sich hatten", gestand Eberl, "der Gamechanger oder der Schlüssel war, dass der Spieler unbedingt zu uns wollte. Am Ende haben wir eine gute Lösung gefunden und sind extrem froh, dass er hier ist." Weil die Personalnot in der Offensive nach den Abgängen von Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman und Mathys Tel sowie der schweren Verletzung von Jamal Musiala, der bis mindestens November fehlt, groß und größer wurde.

Der flexible Jackson ist als Backup von Torjäger Kane, als mögliche zweite Spitze oder als Linksaußen anstelle von Zugang Díaz vorgesehen. "Nicolas ist vom Profil her total kompatibel, kann mit allen zusammenspielen", meinte Kompany und prophezeite: "Er wird eine wichtige Rolle in dieser Saison spielen." Worüber sich der belgische Chefcoach am meisten freute: "Wir sind sehr flexibel vorne." Und schwer auszurechnen. Wie die Anzahl der Spiele, auf die Jackson wohl kommen könnte.