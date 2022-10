Sanés Verletzung ist auch für Hansi Flick ein großer Schock

Der formstarke Star des FC Bayern fällt wochenlang aus. Sorgen auch für Hansi Flick.

München - Leroy Sané griff sich an den linken Oberschenkel und gab Trainer Julian Nagelsmann das Zeichen zur Auswechslung.

In der 75. Minute kam Mathys Tel für den abermals überragend aufspielenden Offensivstar des FC Bayern (AZ-Note: 1) in die Partie - und die Zeit des Bangens begann. Ehe am Montagvormittag schließlich Gewissheit herrschte.

Leroy Sané: Muskelfaserriss im linken Oberschenkel

Sané zog sich beim 5:0-Sieg gegen Freiburg einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zu, wie die Münchner mitteilten. Der 26-Jährige wird damit mehrere Wochen ausfallen.

Ein Schock für Bayern - und für die deutsche Nationalmannschaft. Denn am 23. November, also in ziemlich genau fünf Wochen, findet das erste WM-Gruppenspiel in Katar gegen Japan statt. Sané braucht einen sehr guten Heilungsverlauf, um bis dahin wieder topfit zu sein. Mit drei Wochen Pause ist mindestens zu rechnen.

Leroy Sané: Ärgerliche Verletzung

Die Verletzung ist auch deshalb so ärgerlich, weil Sané zuletzt der formstärkste deutsche Offensivspieler war. Gegen Freiburg bereitete er zwei Treffer vor, das Tor zum 3:0 erzielte er selbst (53.). Und zwar in Arjen-Robben-Manier: Dribbling in die Zentrale, präziser Abschluss mit dem linken Fuß ins linke Eck. Bayern-Legende Robben sah von der Tribüne aus begeistert zu. Für Sané waren es die Torbeteiligungen 14 bis 16 in dieser Saison - bei insgesamt 16 Einsätzen.

Eine Top-Bilanz.

Bayern hofft darauf, dass Kingsley Coman (nach Gelb-Rot-Sperre) und Thomas Müller (angeschlagen) Sané ersetzen können. Und Bundestrainer Hansi Flick hofft auf eine schnelle Genesung. . .