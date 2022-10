Endlich ein echter Neuner: Warum Choupo-Moting Bayern so guttut

Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting brilliert beim 5:0 gegen Freiburg als Torschütze, Vorbereiter und Orientierungspunkt im Angriff. "Er ist der beste Sohlenspieler", sagt Gnabry. Und nun erstmal gesetzt.

München - Mit zwei Pizza-Kartons in der linken Hand und seinem Sohnemann an der Seite verließ der Mann des Abends die Katakomben der Allianz Arena.

Eric Maxim Choupo-Moting (33) war nach dem 5:0-Erfolg gegen den SC Freiburg bestens gelaunt, Interviews wollte er zu späterer Stunde aber keine mehr geben - aus nachvollziehbaren Gründen. "Ich muss nach oben", sagte der Stürmer und grinste: "Mein Kleiner hat Geburtstag." Diese Familienparty hatte sich "Choupo" nun wirklich mehr als verdient.

Eric Maxim Choupo-Moting: Zum ersten Mal von Anfang an dabei

Erstmals in dieser Saison ließ Bayern-Trainer Julian Nagelsmann den Angreifer von Beginn an ran - und wurde für diese Entscheidung belohnt. Choupo-Moting war am 1:0 durch Serge Gnabry (13. Minute) und am 3:0 durch Leroy Sané (53.) mit hübschen Pässen beteiligt, das 2:0 besorgte er gleich selbst (33.).

"Ein unfassbar gutes Tor, das ist sehr schwer zu erzielen", schwärmte Trainer Julian Nagelsmann. Choupo-Moting erklärte: "Ich habe gespürt, dass Matthias Ginter an mir dran ist, habe dann angetäuscht und dann geschossen."

Ins linke Eck, unhaltbar für Torhüter Mark Flekken.

2:0 - Choupo-Moting vollstreckte eiskalt

Dieses 2:0 war ein typisches Mittelstürmer-Tor von Bayerns Nummer 13, Choupo-Moting schirmte den Ball clever ab, verzögerte - und vollstreckte eiskalt. Solche Szenen hatte man seit dem Abschied von Robert Lewandowski vermisst, mit Choupo-Moting stand endlich wieder ein echter Neuner auf dem Platz. Als offensiver Orientierungspunkt tat Choupo dem Bayern-Team unheimlich gut.

"Ich sage es immer wieder, dass er in meinen Augen der beste Sohlenspieler ist", sagte Serge Gnabry: "Er kann den Ball unglaublich gut festmachen und mit der Sohle spielen." Auch Sadio Mané war voll des Lobes für Choupo-Moting, meinte: "Was für ein Spieler, was für ein Spieler! Er hatte einen großen Anteil am Sieg und hat wirklich fantastisch gespielt." Und Coach Nagelsmann ergänzte: "Choupo war letztes Jahr lange weg, hat viele Wochen verpasst durch verschiedenste Dinge. Er hat sich gut rangekämpft und hat jetzt eine Phase von vier Wochen gehabt, in denen er sehr gut trainiert hat. Und er hat heute auch top gespielt. Er ist ein Zielspieler, der medial bei uns oft vermisst wird." Wohl nicht nur medial.

Dass Choupo-Moting zudem auch mit einem guten Selbstvertrauen ausgestattet ist, zeigte sich zuletzt deutlich an der Säbener Straße. Da suchte der Stürmer nämlich das direkte Gespräch mit Nagelsmann und empfahl dem Coach, es doch mal mit einem klassischen Mittelstürmer in der Startelf zu probieren: und zwar mit ihm, Choupo.

Choupo: "Ich weiß, was ich kann"

"Ich weiß, was ich kann und dass ich der Mannschaft helfen kann", sagte der Nationalspieler aus Kamerun: "Das weiß der Julian, dass ich das so sehe, und das habe ich ihm auch gesagt. Umso schöner, dass es heute geklappt hat - und natürlich möchte ich weiter viel spielen und Erfolg mit der Mannschaft haben."

Die Chancen auf weitere Einsätze von Beginn an stehen ziemlich gut. Zum einen wird Bayern in der Winterpause wohl keinen Versuch starten, einen Top-Neuner zu verpflichten. Angesprochen auf Tottenhams Superstar Harry Kane, meinte Präsident Herbert Hainer bei Bild-TV: "Harry Kane ist ein sehr guter Spieler, aber wir haben eine Top-Mannschaft und im Moment keinen Bedarf."

Zum anderen sind die Verantwortlichen von Choupo-Moting überzeugt. "Wir haben ja auch noch ein paar andere gute Spieler, aber wenn er so spielt wie heute, dann wird er auch am Mittwoch spielen", sagte Nagelsmann über die so wichtige Partie im DFB-Pokal beim FC Augsburg. Choupo ist erstmal gesetzt, vielleicht auch für längere Zeit. Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner sagte bei DAZN: "Ich glaube, so schnell spielt Bayern nicht mehr ohne Choupo-Moting."