Diagnose Muskelfaserriss: FC Bayern muss vorerst auf Leroy Sané verzichten

Der FC Bayern hat den 5:0-Erfolg gegen den SC Freiburg teuer erkauft: Leroy Sané zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, wie die Münchner am Montag bestätigten.

München - Er war erneut einer der besten Akteure auf dem Feld: Bei der 5:0-Gala gegen den SC Freiburg erzielte Leroy Sané ein Tor selbst und bereitete zwei weitere Treffer des FC Bayern vor.

Doch nun steht der deutsche Nationalspieler den Münchnern vorerst nicht zur Verfügung. Der 26-Jährige hat sich gegen die Breisgauer einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Das gab der deutsche Rekordmeister am Montagvormittag bekannt.

Bereits nach Abpfiff bestätigte Bayern-Doc Holger Broich der AZ, dass sich Sané eine Oberschenkel-Blessur zugezogen hat. Nach Spielende ist Sané direkt zur MRT-Untersuchung an die Säbener Straße gefahren.

Sané fällt gegen Ausgburg aus

Im Spitzenspiel am Sonntagabend wurde der Offensivspieler in der 76. Minute ausgewechselt. Für Sané, der direkt in die Katakomben verschwand, kam Youngster Mathys Tel in die Partie.

Der FC Bayern muss somit im Pokal-Spiel gegen Augsburg am Mittwoch (20.45 Uhr, ZDF und im AZ-Liveticker) und in den nächsten Bundesliga-Spielen auf den formstarken Nationalspieler verzichten.