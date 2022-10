Noten zum FC Bayern gegen Freiburg: Sané und Choupo-Moting ragen bei Kantersieg heraus

Der FC Bayern gewinnt gegen den SC Freiburg mit 5:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Der FC Bayern setzt ein Ausrufezeichen in der Liga! Gegen den bisherigen Tabellenzweiten SC Freiburg gewinnen die Münchner in der Allianz Arena deutlich mit 5:0. Durch den Dreier überholt der deutsche Rekordmeister die Breisgauer und ist nun erster Verfolger von Spitzenreiter Union Berlin. Der FC Bayern in der Einzelkritik:

SVEN ULREICH – NOTE 3: Der 34-Jährige stand erneut für den an der Schulter verletzten Neuer im Tor. Hatte kaum etwas zu halten. Mit dem Ball am Fuß sicher.

NOUSSAIR MAZRAOUI – NOTE 3: Der Marokkaner erhielt in der Startformation den Vorzug vor Pavard. Defensiv ohne Sorgen, offensiv unauffällig. Musste verletzt raus (79.).

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Bislang mit einer sehr starken, sehr stabilen Saison. Auch gegen Freiburg souverän, gutes Passspiel.

Kimmich: Chef auf dem Platz

MATTHIJS DE LIGT – NOTE 3: Der Niederländer war sofort hellwach, er blockte den Schuss von Schade mit einer Grätsche (4.). Solider Auftritt.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 2: Feuriger Beginn, knallte den Ball knapp über das Tor (5.). Wichtige Rettungstat vor dem einschussbereiten Doan (10.). War dann auch per Flanke an Gnabrys 1:0 beteiligt.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Weil Neuer und Müller angeschlagen fehlten, lief der 27-Jährige als Spielführer auf. Mit Selbstvertrauen unterwegs, probierte es mal aus 35 Metern – vorbei (9.). Immer wieder mit sehr schönen Pässen in die Tiefe. Chef auf dem Platz.

LEON GORETZKA – NOTE 3: Doppeltorschütze in der Champions League gegen Pilsen, machte beherzt weiter. Zweikampfstark, laufstark.

Große Sané-Gala, Gnabry bestätigt aufsteigende Form

SERGE GNABRY – NOTE 2: Zuletzt mit aufsteigender Form, bestätigte diese mit dem Kopfballtreffer zum 1:0 (13.). Scheiterte an Flekken (39.), traf später den Pfosten (52.). Und legte das 4:0 per Chip vor.

LEROY SANÉ – NOTE 1: Agierte erneut überragend. Flekken parierte seinen Abschluss noch, den Abpraller köpfte Gnabry zum 1:0 ins Tor. Lieferte die Vorlage zum 2:0, das 3:0 erzielte er aus der Distanz selbst (53.). Eine große Sané-Gala. Leicht angeschlagen ausgewechselt.

Choupo-Moting tat Bayern sehr gut

SADIO MANÉ – NOTE 3: Erneut auf der linken offensiven Außenbahn aufgeboten, dort fühlt sich der Senegalese am wohlsten. Agil, zunächst etwas glücklos, dann aber mit dem Lupfer-Tor zum 4:0 (56.).

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING – NOTE 1: Erster Startelf-Einsatz in dieser Saison, gab den echten Neuner. Das tat Bayern sehr gut. Vor dem 1:0 mit einem klugen Pass auf Davies. Dann traf er – nach Sané-Pass vorbei an Ginter und Flekken ins lange Eck (33.) zum 2:0. Und er legte Sanés 3:0 mit der Hacke vor.

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Für den starken Choupo-Moting eingewechselt (65.). Wirbelte vorne munter mit.

MARCEL SABITZER, der Torschütze zum 5:0 (80.), Benjamin Pavard Josip Stanisic und Mathys Tel kamen zu spät für eine Bewertung.