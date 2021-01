Rückblick: Die größten Pokal-Pleiten des FC Bayern

17 Jahre lang hat der FC Bayern im Pokal nicht mehr gegen ein tieferklassiges Team verloren. Damals, am 4. Februar 2004, hieß der Gegner im Viertelfinale Alemania Aachen. Der Zweitligist zog nach einem überraschenden 2:1-Erfolg ins Halbfinale ein. 2021 erwischte es den deutschen Rekord-Pokalsieger noch früher. 8:7 n.E. hieß es am Ende für Holstein Kiel, das Aus für die Bayern bereits in Runde zwei. Nicht die erste peinliche Niederlage in der Pokalgeschichte der Münchner.

14. Januar 2021 - 15:23 Uhr | AZ/SID

Thomas Schwechheimer trifft in der 1. Pokalrunde 1990/91 für den FV 09 Weinheim gegen den FC Bayern. © dapd