Premiere der FC-Bayern-Doku: Vorhang auf für eine "streitbare Familie"

Am Montagabend feierte die Bayern-Doku "FC Bayern – Behind The Legend" große Premiere in München. Mit dabei war auch allerlei Klub-Prominenz. Die Bilder.

München - Vorhang auf – solche Einblicke ins Innenleben des FC Bayern gab es wohl noch nie: Am Montagabend feierte die neue Amazon-Doku "FC Bayern – Behind The Legend" in München Premiere, aus diesem Anlass ließ sich die Prominenz des Klubs in der Astor Film Lounge in der Türkenstraße blicken.

"Die lustigen Sprüche von Thomas Müller sind mein Highlight"

Neben Vorstandschef Oliver Kahn waren auch Präsident Herbert Hainer, Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Kapitän Manuel Neuer und Vize Thomas Müller anwesend.

Fan-Liebling Müller hatte einst gesagt, dass er seine Karriere beenden wolle, sobald Kameras in der Kabine erlaubt seien – nun machte er doch eine Ausnahme. Und sorgte mit seinen Sprüchen für einige Höhepunkte der sechsteiligen Dokumentation, die ab 2. November bei Amazon Prime Video zu sehen ist. "Die lustigen Sprüche von Thomas Müller sind mein Highlight", sagte Bayern-Präsident Hainer zur AZ: "Es war insgesamt eine sehr interessante Erfahrung, über diesen Zeitraum von Kameras begleitet zu werden. Ungewohnt, aber spannend."

Bayern-Doku: Schnitt dauerte 125 Tage

In 134 Drehtagen mit 147 Interviews - darunter Gespräche mit Uli Hoeneß, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Joachim Löw oder Thomas Tuchel - kamen 2.267 Stunden Roh-Material zusammen. Allein der Schnitt dauerte 125 Tage. Regisseur Simon Verhoeven, Kameramann Nepomuk V. Fischer und Produzent Quirin Berg gingen angefangen vom Triple-Triumph 2020 in der darauffolgenden Saison der Frage nach: "Was ist der FC Bayern?" Verhoeven glaubt, der Antwort nahegekommen zu sein. "Es ist eine streitbare Familie. Man ringt – immer um das Beste des Vereins", sagt er.

