Offiziell! Julian Nagelsmann wird neuer Trainer des FC Bayern

Trainerwechsel beim FC Bayern! Julian Nagelsmann kommt im Sommer von RB Leipzig – die Münchner legen wohl eine Rekordablöse auf den Tisch.

München - Jetzt ist es offiziell: Julian Nagelsmann wird ab diesem Sommer Trainer des FC Bayern! Das teilten sowohl die Münchner als auch RB Leipzig am Dienstagvormittag mit.

Der 33-Jährige tritt damit die Nachfolge von Hansi Flick an, der den deutschen Rekordmeister zuletzt um eine Auflösung seines bis 2023 datierten Vertrags gebeten hatte.

FC Bayern zahlt Rekordablöse für Julian Nagelsmann

"Julian Nagelsmann steht für eine neue Trainergeneration. Trotz seiner jungen Jahre hat er schon eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Julian Nagelsmann an die großartigen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen werden", wird Präsident Herbert Hainer in einer Pressemitteilung zitiert.

Auch Vorstandsmitglied Oliver Kahn äußerte sich zum Deal mit Nagelsmann. "Allein schon Julians Vertragslaufzeit von fünf Jahren zeigt, wie sehr er sich mit dem FC Bayern identifiziert. Ich bin überzeugt davon, dass wir die sportliche Zukunft des FC Bayern zusammen mit Julian Nagelsmann sehr erfolgreich gestalten werden."

Für den deutschen Fußball bedeutet dies einen Trainerwechsel in noch nie dagewesener Dimension. Übereinstimmenden Medienberichten zahlen die Münchner für ihren neuen Übungsleiter eine Ablösesumme in zweistelliger Millionenhöhe, die sich auf bis zu 30 Millionen Euro belaufen soll. Den bisherige Rekord hält Adi Hütter, den Borussia Mönchengladbach für diesen Sommer für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt losgeeist hat.

Vertrag von Flick wird zum Saisonende vorzeitig aufgelöst

Der FC Bayern hat zudem dem Wunsch von Flick entsprochen und löst den Vertrag zum 30. Juni 2021 auf. "Bei Hansi Flick möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Nachdem er vor gut eineinhalb Jahren das Amt des Cheftrainers übernommen hat, haben wir zahlreiche Siege und Titel gefeiert, das Triple im Jahr 2020 war dabei der Höhepunkt. Diese Erfolge werden mit seinem Namen verbunden bleiben. Ich wünsche ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Pressemitteilung zitiert.

Ob der FC Bayern auf eine Ablösesumme für Flick besteht, ist noch offen. "Für mich werden die vergangenen zwei Jahre unvergesslich bleiben. Die Emotionen, die Siege, die Titel, aber auch die tägliche Arbeit auf dem Platz hat mir sehr viel Spaß gemacht – es war eine herausragende Zeit", so Flick. "Ein besonderer Dank geht auch an Präsident Herbert Hainer, sowie an den gesamten Vorstand um Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, diese großartige Mannschaft zu trainieren."

Ablöse für Hansi Flick? Der DFB weigert sich

Der 56-Jährige wird als Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw gehandelt, der nach der EM seinen Posten abgibt. Vizepräsident Rainer Koch hat zuletzt noch einmal bekräftigt, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) keine Ablösesumme für einen Bundestrainer zahlen werde.

"Der DFB wird keine Ablösesummen zahlen, weil er noch nie Ablösesummen gezahlt hat und weil er als gemeinnütziger Verband im Übrigen sich schwer tut, dies zu tun", sagte er am Sonntagabend in der Sendung "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Rundfunks. "Im Übrigen haben wir sehr klar gesagt, dass in bestehende Verträge von uns aus nicht eingebrochen wird." Der 62-Jährige betonte zugleich, dass er im Fußball für vieles zuständig sei, "aber sicher nicht für die Frage, wer neuer Bundestrainer wird".