Niklas Süle über Zoff mit Joshua Kimmich: "Reibung ist nicht immer etwas Schlechtes"

Niklas Süle nimmt Stellung zum Streit mit Joshua Kimmich in der Amazon-Doku über die deutsche Nationalmannschaft. Jamal Musiala vom FC Bayern reist zum Team.

München - Die am Freitag erscheinende Amazon-Doku ("All or Nothing") über die deutsche Mannschaft bei der WM in Katar schlägt weiter hohe Wellen. Der Grund: Bei der Serie werden mehrere Streitigkeiten innerhalb des Teams thematisiert, die Stimmung wirkt insgesamt mies.

Unter anderem kracht es zwischen diesen beiden Stars: Joshua Kimmich (28) und Niklas Süle (28). "Wie redest du mit mir auf dem Platz? Du beleidigst mich", sagt Kimmich an einer Stelle. Süle erwidert: "Rede nicht von Respekt. Labere mich nicht voll! Ich bin der Letzte, der nicht respektvoll redet. Laber mich nicht voll, ich sag's dir!" Auf der DFB-Pressekonferenz am Mittwoch in Wolfsburg nahm Süle nun Stellung zu den brisanten Stellen der Doku.

Niklas Süle über Auseinandersetzung mit Joshua Kimmich: "So ein kleinerer Streit gehört dazu"

"Ich kenne Jo, seit ich elf bin", sagte der Abwehrspieler. "Es gibt immer mal Reibung, aber Reibung ist auch nicht immer etwas Schlechtes. So ein kleinerer Streit, wie das einer war, gehört auch ein bisschen dazu. Jo ist ein guter Kumpel von mir." Thema damit erledigt.

Nicht zu leicht zu verdauen war für Süle, dass Bundestrainer Hansi Flick (58) bei den Länderspielen im Juni auf ihn verzichtete. Der Bundestrainer erklärte, dass er in puncto Einstellung und Mentalität mehr von Süle erwarte. Auch die angeblich ausbaufähige Fitness des Verteidigers war in der Vergangenheit immer wieder Thema.

FC-Bayern-Star Jamal Musiala reist Donnerstag zur Nationalmannschaft

"Hansi und ich haben ein sehr gutes Verhältnis und einen ehrlichen Austausch", sagte Süle: "Ich versuche, zu rechtfertigen, dass Hansi die richtige Entscheidung getroffen hat, dass ich jetzt wieder dabei bin."

Übrigens: Bayern-Star Jamal Musiala (20/Muskelfaserriss) trainierte am Mittwoch noch nicht mit dem DFB-Team, sondern individuell in München an der Säbener Straße. Der Offensivspieler wird an diesem Donnerstag im Teamquartier in Wolfsburg erwartet. Das Japan-Spiel verpasst er.