FC-Bayern-Star Jamal Musiala hat Leverkusen im Blick, auch bei Manuel Neuer geht es aufwärts

Der FC-Bayern-Star Jamal Musiala setzt sein Aufbautraining fort. Lässt ihn Flick schon gegen Frankreich spielen? Positive Signale gibt es derweil auch von Torwart Manuel Neuer.

München - Es wird der erste echte Kracher dieser jungen Bundesliga-Saison: Der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen, Zweiter gegen Erster, die beiden derzeit besten Teams im direkten Duell – nach der Länderspielpause steigt am 15. September in der Münchner Arena der Gipfel (20.30 Uhr).

Und er könnte dann wieder dabei sein: Jamal Musiala. Der 20-Jährige absolvierte auch am Dienstag eine individuelle Einheit an der Säbener Straße, Bayerns Zehner macht große Fortschritte nach seiner Verletzung. Musiala hatte sich einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen, seit Freitag trainiert er schon wieder mit dem Ball. Bis zum Leverkusen-Spiel ist noch ausreichend Zeit.

Vor der Rückkehr beim FC Bayern: Spielt Jamal Musiala schon für die Nationalmannschaft?

Zuvor wird Musiala wohl schon in der deutschen Nationalmannschaft eingesetzt werden. Bundestrainer Hansi Flick hofft, dass der Bayern-Profi noch in dieser Woche zum DFB-Team stoßen kann. Bereits an diesem Mittwoch könnte es so weit sein.

Seit Montag bereiten sich die DFB-Stars in Wolfsburg auf die beiden Testspiele am Samstag gegen Japan sowie gegen Frankreich drei Tage später vor. Flicks Plan sieht so aus, dass Musiala zum zweiten Duell gegen Frankreich einsatzbereit ist. Quasi als Generalprobe für Leverkusen. Ein Risiko soll bei Musiala aber nicht eingegangen werden.

"Herausragend": Auch bei Manuel Neuer zeichnet sich ein baldiges Comeback ab

Positive Nachrichten gibt es auch von Manuel Neuer (37). Der Torhüter wird die Leverkusen-Partie zwar noch verpassen, bis Ende September steht er aber womöglich wieder zwischen den Pfosten.

Es geht aufwärts: Manuel Neuer. © sampics/Augenklick

"Es geht bergauf", sagte der gute Neuer-Vertreter Sven Ulreich (35): "Manu macht jetzt einen guten Eindruck, die letzten Wochen waren hervorragend. Wann genau er wieder zurück ist, kann man natürlich nicht abschätzen. Wenn er noch zwei, drei Wochen wartet, wäre das schon schön."