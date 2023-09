Ex-Stürmer Nils Petersen: "Harry Kane bringt dem FC Bayern enormes Charisma"

Der ehemalige FC-Bayern-Stürmer Nils Petersen spricht exklusiv in der AZ über den Engländer, sein neues Buch und die Zukunft: "Der Trainerjob ist nichts für mich."

München - Beim FC Bayern schickt sich gerade ein junger Franzose an, zum besten Einwechselspieler in der Bundesliga zu werden. Mathys Tel (18), das Sturmjuwel der Münchner, hat in dieser Saison bereits zweimal als Joker getroffen – jüngst erst am Wochenende in Gladbach, als er mit seinem Kopfball den späten 2:1-Sieg sicherte.

Tel kann's von der Bank: Sechs seiner sieben Bundesliga-Treffer erzielte er nach Einwechslungen. Damit ist er eine wichtige Waffe im Team von Trainer Thomas Tuchel (50).

Weit vor Claudio Pizarro und Alexander Zickler: Nils Petersen ist der Joker-König der Bundesliga

Bis zum ewigen Joker-Rekord ist es für Tel aber noch ein ziemlich weiter Weg. Den hält Nils Petersen (34), der von 2011 bis 2013 bei Bayern unter Vertrag stand und im Sommer beim SC Freiburg seine aktive Karriere beendete. 34 (!) Joker-Tore gelangen Petersen insgesamt in der Liga, das ist mit großem Abstand Platz eins vor den Ex-Bayern-Profis Claudio Pizarro (21 Treffer) und Alexander Zickler (18).

Zwei, die wissen, wie es geht: Die ehemaligen FC-Bayern-Stürmer Claudio Pizarro (li.) und Nils Petersen. © IMAGO / Sven Simon

"Die Bestmarke bedeutet mir eine Menge, weil sie Summe und Lohn vieler Jahre Arbeit, Geduld und Berufsauffassung ist und ich mit dem Rekord zweifellos eine gewisse Popularität erfahren habe", sagt Petersen gegenüber der AZ.

"Man verbindet Tore nach Einwechslungen mit meinem Namen, das ist eine schöne Bestätigung. Als Joker braucht es vor allem Einstellung. Nicht zu hadern mit dem Platz auf der Bank, sondern die Rolle als Chance zu sehen. Für die Mannschaft und sich selbst." Auch für Tel sind das sicher wertvolle Tipps.

Nils Petersen stellt in München sein neues Buch vor

An diesem Mittwoch ist Petersen nun in München zu Besuch, im Salon Luitpold am Odeonsplatz (ab 19 Uhr/kostenlose Tickets verfügbar) stellt er sein neues Buch "Bank-Geheimnis. Selbstgespräche eines Fußballprofis" (Herder-Verlag, 18 Euro) vor.

Moderiert wird die Veranstaltung von Markus Hörwick, dem früheren Pressesprecher des FC Bayern. Petersen wird dabei Einblicke geben, wie er zum besten Joker der Liga-Historie wurde – und was er für die Zukunft plant. In dieser Spielzeit ist er als Champions-League-Experte bei Amazon Prime tätig.

"Bank-Geheimnis", das Buch von Nils Petersen. Foto: Verlag Herder © Verlag Herder

"Der Trainerjob ist nichts für mich", verrät Petersen: "Aber natürlich will ich auch künftig im Fußball tätig sein. In dieser Sportart, die ich über alles liebe und der ich alles verdanke. Mit der nötigen Distanz und Selbstreflexion möchte ich herausfinden, was mir am ehesten liegt und in welchem Segment ich mich am sinnvollsten einbringen kann."

Nils Petersen über Harry Kane: "Er bringt Erfahrung, Quote, Klasse und enormes Charisma mit"

Speziell für Nachwuchsstürmer wäre Petersen ein gutes Vorbild, in der deutschen Nationalmannschaft wird seit langem ein Weltklassemann vermisst. Miroslav Klose (45), der Weltmeister von 2014, war der letzte Top-Angreifer.

Beim FC Bayern hingegen ist seit dieser Saison Harry Kane (30) der neue Anführer im Angriff. Und auch Petersen ist vom Engländer begeistert. "Der FC Bayern will wieder europäisch angreifen, das ist die Botschaft hinter dem Top-Transfer des englischen Nationalmannschaftskapitäns", sagt Petersen in der AZ: "Harry Kane bringt nicht nur Erfahrung, Quote und Klasse mit, sondern auch enormes Charisma."

Harry Kane hebt das Spiel des FC Bayern auf eine andere Stufe, ist Nils Petersen sich sicher

Kane könne, so Petersen weiter, "das Spiel der vielen begnadeten Individualisten in München noch mal auf eine andere Stufe heben. Das ist auch nötig, denn zuletzt fehlte den Bayern die gewohnte Selbstverständlichkeit und Dominanz." Die ist zwar noch nicht komplett zurück, dennoch holten die Münchner zum Start der Bundesliga drei Siege.

Kane hatte daran seinen Anteil, der Neuzugang von Tottenham Hotspur erzielte bereits drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. "Ein Top-Typ, der weiß, was er will und was er kann", schwärmt Thomas Müller (33) von Kane: "Dazu ein sehr kompletter Profi und damit eine fantastische Verstärkung für unser Team." Aber man sollte auch Tel nicht vergessen, Bayerns neuen Top-Joker.