Nächster Corona-Schock beim FC Bayern? Leroy Sané und Kathleen Krüger wohl ebenfalls positiv

Drei Tage vor dem Rückrunden-Auftakt stellt das Corona-Chaos beim FC Bayern das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach komplett in den Schatten. Sechs Spieler sind bereits infiziert, mit Leroy Sané kommt nun wohl ein siebter dazu. Auch Teammanagerin Kathleen Krüger soll positiv sein.

München - Zum Start ins neue Jahr ist das Corornavirus das alles überragende Thema beim FC Bayern. Am Samstag hatte der Klub mitgeteilt, dass sich ein Quintett um Kapitän Manuel Neuer infiziert hatte. Zum Wochenstart gab es die nächste Hiobsbotschaft, nachdem auch Tests bei Lucas Hernández und Tanguy Nianzou positiv waren.

Doch es gibt offenbar noch weitere Fälle im Umfeld des Rekordmeisters! Wie die "Bild" berichtet, haben sich auch Leroy Sané und Teammanagerin Kathleen Krüger infiziert. Sané ist neben Dayot Upamecano und Josip Stanisic einer von drei Spielern, bei denen die offiziellen Ergebnisse noch ausstehen, da laut Mitteilung der Bayern die Diagnostik noch nicht abgeschlossen ist.

Laut "Sky"-Reporter Torben Hoffmann hat Upamecano an der Mannschaftseinheit am Dienstag nicht teilgenommen, was darauf hindeutet, dass es bei ihm ebenfalls einen positiven Test gegeben haben könnte.

Teammanagerin Kathleen Krüger hatte erst am Montag ihren ihren Dienst nach halbjähriger Babypause wieder angetreten. Bastian Wernscheid (31), der sie währenddessen vertreten hatte, bleibt weiter bei der Mannschaft.

Teammanagerin des FC Bayern: Kathleen Krüger

FC Bayern: Auch drei Physios mit Corona infiziert?

Laut " " ist Krüger nicht das einzige Staff-Mitglied, das positiv getestet wurde. Demnach sollen sich auch drei Physiotherapeuten infiziert haben. Sie sollen am frühen Dienstagmorgen zu einer Nachtestung an der Säbener Straße vorbeigekommen sein. Der FC Bayern hat sich dazu bislang noch nicht geäußert.

Corona-Chaos beim FC Bayern: Gladbach-Spiel auf der Kippe?

Vor dem Rückrunden-Auftakt am kommenden Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/DAZN, Sat1 und im AZ-Liveticker) hat der Rekordmeister unter dem Strich schon jetzt sechs Spieler mit bestätigten Infektionen und drei Spieler, bei denen die Ergebnisse noch ausstehen. Dazu kommt Co-Trainer Dino Toppmöller, der sich ebenfalls infiziert hat.

Die Verantwortlichen blicken daher auch immer sorgenvoller auf die Partie am Freitag. Laut Regularien der DFL muss ein Klub mindestens 15 spielberechtigte Spieler, unter denen sich mindestens ein Torhüter befinden muss, aufbieten können. Ist das nicht möglich, würde die DFL einem Antrag auf Spielabsage stattgeben. Auf diese Regelung hatten sich alle Vereine zu Beginn der Pandemie geeinigt.