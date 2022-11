Nach Neuers Krebs-Enthüllung: Comeback gegen Hertha?

Der Torhüter des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft macht seine Erkrankung öffentlich. Die WM-Teilnahme ist für ihn nicht in Gefahr – auch seiner Schulter geht es besser.

München - Die Gerüchte gab es bereits seit einigen Monaten – nun ist Manuel Neuer in die Offensive gegangen und hat seine Erkrankung selber öffentlich gemacht.

"In meinem Fall ist es Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich dreimal operiert werden musste", erklärte der 36-jährige Torhüter des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft in einer Pressemitteilung.

Manuel Neuer trug vor einigen Monaten zwischenzeitlich ein Pflaster neben seiner Nase. © IMAGO / Lackovic

Neuer hatte bereits im Dezember 2021 ein großes Pflaster im Gesicht getragen, trotz der Krebs-Erkrankung konnte er in der Zeit danach weiter auf Spitzenniveau spielen. Auch die WM in Katar, die am 20. November beginnt, ist für den Keeper nicht in Gefahr.

Manuel Neuer und Angelique Kerber investieren in Sonnencreme

Der Zeitpunkt der Neuer-Enthüllung kommt übrigens nicht überraschend. Erst in der vergangenen Woche hatte der Bayern-Star gemeinsam mit Tennis-Ass Angelique Kerber über die Gründung einer Firma ("Newkee") informiert. Beide bringen Pflege- und Sonnenschutzprodukte auf den Markt.

"Wir haben beide eine ganz persönliche Vorgeschichte, was Hautkrankheiten betrifft. Bei Angelique ist es eine sonnenbedingte Hyperpigmentierung", sagte Neuer: "Gerade weil unsere Leidenschaft für den Leistungssport zugleich auch unser größter Gegner ist, wird unsere Haut auf extremste Weise strapaziert."

Kerber ergänzte: "Wir treiben jede Woche viele Stunden Sport – somit stehen wir mehrmals am Tag unter der Dusche. Wir tragen unsere eigene Geschichte sprichwörtlich auf unserer Haut."

Die Tennisspielerin und Neuer gründeten im hessischen Marburg mit dem Hautpflegespezialisten Paedi Protect die Deutsche Kosmetikwerke AG. Die "Hautverträglichkeit mit hochwertigen Inhaltsstoffen sowie umweltschonenden und recycelbaren Verpackungsmaterialien" stünden bei ihren Produkten im Vordergrund, teilten sie mit.

Neuer trainiert bereits wieder "torwartspezifisch"

Neuer ist gesundheitlich inzwischen wieder auf einem guten Weg. Auch seiner zuletzt lädierten Schulter geht es deutlich besser. "Die Entwicklung der letzten Woche ist gut, er hat auch schon torwartspezifisch trainiert", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dem .

Nagelsmann über mögliches WM-Aus für Neuer: "Alle können beruhigt ins Bett gehen"

Wegen einer Schultereckgelenksprellung hat Neuer bereits sieben Partien verpasst, im Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag könnte er zwischen die Pfosten zurückkehren. "Wir müssen von Tag zu Tag sehen. Es kann aber sein, dass er am Wochenende in Berlin wieder aufläuft", erklärte Nagelsmann weiter.

Sven Ulreich, der Neuer auch gegen Inter hervorragend vertrat, sagte über den Stammkeeper: "Er trainiert schon ein bisschen. Ich glaube, es sieht so weit alles gut aus. Jetzt schauen wir die nächsten Tage, wie es weitergeht und ob er am Wochenende dann wieder spielt."

Neuer braucht noch einige Partien, um für die WM in einen guten Rhythmus zu kommen. Dass er das Turnier verpassen könnte, ist für Nagelsmann ausgeschlossen. "Alle können beruhigt ins Bett gehen", sagte der Coach.

Und auch Hansi Flick plant fest mit dem Weltklassetorhüter. "Manuel Neuer ist unser Kapitän, er wird auch bei der WM wieder ein Anführer sein", sagte der Bundestrainer im "Stern".