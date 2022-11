Massel für Mané: Bayern-Star hatte viel Glück bei Elfmeter-Szene

Die Handabwehr des Bayern-Stars sorgt für große Diskussionen bei den Experten.

München - Sadio Mané führte ein Video-Telefonat mit dem Handy als er nach dem 2:0 gegen Inter Mailand aus der Kabine schlenderte, ließ sich aber dennoch zu einem Plausch mit den Reportern überreden.

Mané: "Das ist kein Elfmeter"

Es ging um die Szene, in der Mané nach einem Distanzschuss von Inters Nicolò Barella im Strafraum beide Hände zum Schutz vor sein Gesicht gezogen hatte. Schiedsrichter Ivan Kruzliak schaute sich die Szene in der Review Area lange an, entschied nicht auf Elfer. "Wenn ich die Hände nicht hochnehme, gehe ich ins Krankenhaus", meinte Mané: "Das ist kein Elfmeter."

Ex-Schiedsrichter spricht von Fehlentscheidung

Korrekt? Für Ex-Schiedsrichter Wolfgang Stark war es eine Fehlentscheidung: "Beide Hände gehen ganz klar in die Flugbahn. Das war eine Abwehr in Torwart-Manier, es spricht alles für ein strafbares Handspiel." Prime-Video-Experte Matthias Sammer scherzte zunächst über Manés Torwart-Künste: "Er muss ihn doch sicher halten und nicht so wegboxen."

Dann voller Ernst: "Der Schiedsrichter ist eine Katastrophe, er pfeift so schlecht. Wir brauchen Leute, die bessere Augen haben." Der Begriff Schutzhand machte die Runde, diesen gäbe es nicht mehr.

Die richtige Entscheidung

Dennoch lag der Referee richtig. Ein Tweet vom 21. Februar vom International Football Association Board (IFAB), ein internationales Gremium für Fußballregeln, liefert die Erklärung anhand einer ähnlichen Szene: "Der Schiedsrichter lässt das Spiel laufen, weil die Position der Hand/des Arms das Ergebnis einer natürlichen Bewegung (Reflex) des Spielers ist und er seine Körperfläche nicht unnatürlich verbreitert hat."

Mit der Änderung der Handspielauslegung vor der Saison 2021/2022 legte das IFAB einen größeren Wert auf die Natürlichkeit der Armposition. Massel für Mané.