Champions Leauge im Liveticker zum Nachlesen: FC Bayern gegen Inter Mailand – Endergebnis 2:0

Und wieder ein Rekord für die Bayern. Noch nie schaffte es eine Mannschaft drei Gruppenphasen in der Champions League in Folge ohne Punktverlust zu beenden. Durch den 2:0-Sieg gegen Inter Mailand steht in den Geschichtsbüchern jetzt der FCB. Wenn da noch Platz ist, müsste man auch Eric Maxim Choupo-Moting dazuschreiben. Schon wieder traf er – es war sei fünftes Tor in Folge. Was für ein Typ.

Der Rest ist schnell erzählt. Chancenplus für den FC Bayern. So richtig in Gefahr war dieser Sieg zu keiner Zeit. Die Blicke beider Mannschaften gehen jetzt nach Nyon. Dort wird am Montag das Achtelfinale ausgelost. Wir sind gespannt, wer die Super-Bayern stoppen soll in Europa. Wir sagen Ciao aus der Allianz Arena und wünschen noch einen schönen Abend.