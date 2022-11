Seltsame Serie: Dem FC Bayern gelang noch nie ein Heimsieg gegen Inter Mailand

Das Champions League Spiel zwischen Bayern München und Inter Mailand ist fast Nebensache – beide Teams sind qualifiziert. Da gibt es aber noch diese seltsame Serie, die heute beendet werden soll.

München – Ein letztes Mal ertönt in diesem Jahr die Champions League Hymne in der Arena in Fröttmaning. Der FC Bayern tritt im letzten Gruppenspiel der Champions League Gruppenphase gegen Inter Mailand an (21 Uhr, Amazon Prime Video und im AZ-Liveticker).

Eigentlich ist schon alles entschieden. Beide Teams sind fürs Achtelfinale qualifiziert. Wäre da nicht noch diese eine kleine Statistik, gegen die die Bayern-Spieler heute ankämpfen.

Noch kein Heimsieg vom FC Bayern gegen Inter Mailand

Die Jungs von Julian Nagelsmann überrollen die Gegner in Europa. Bis jetzt gab es eine makellose Bilanz in der Gruppe. Fünf Spiele, fünf Siege und nur zwei Gegentore. Auch Inter Mailand besiegte man auswärts mit 2:0. Unter anderem durch einen sehenswerten Treffer von Leroy Sané.

Ein Blick auf die Heim-Statistik gegen die Nerazzurri lässt aber nichts Gutes erahnen. Noch nie konnte der FC Bayern gegen Inter zu Hause gewinnen. Bis jetzt gab es auf heimischen Rasen ein Unentschieden und zwei Niederlagen.

Beim letzten Duell gegen Inter schied man in der Allianz Arena aus

Das letzte Duell in der Allianz Arena fand als Achtelfinale der Königsklasse in der Saison 2010/11 statt. Mit 2:3 mussten sich die Münchner geschlagen geben (Tore Mario Gomez und Thomas Müller) und schieden aus der Champions League aus.

Wird der Gruppen-Rekord vom FC Bayern ausgebaut?

Gibt es heute endlich mal einen Sieg gegen Inter würde das nicht nur eine perfekte Gruppenphase bedeuten, sondern auch eine Verbesserung des Gruppenphase-Rekords. Der FC Bayern wäre bei einem Sieg seit 13 Spielen in der Gruppenphase in Serie ungeschlagen. Immerhin ein wenig Motivation.