Goldgrube Champions League: FC Bayern ist Prämien-König der Königsklasse

Kein Verein hat während der Gruppenphase so viel an Prämien eingenommen wie der FC Bayern. Schon jetzt sind fast 80 Millionen Euro in die Kassen der Münchner geflossen – im Frühjahr wird wohl die 100-Millionen-Marke geknackt.

02. November 2022 - 05:36 Uhr | AZ/dpa

Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn darf sich über einen Geldregen in der Champions League freuen. © IMAGO / Michael Weber