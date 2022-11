Julian Nagelsmann hakt Benjamin Pavards Führerschein-Strafe beim FC Bayern ab

Benjamin Pavard ist seinen Führerschein los. Gegen Inter Mailand zeigte der Verteidiger des FC Bayern eine gute Reaktion. Auch für Julian Nagelsmann ist die Sache erledigt.

München – Kurz vor dem Anpfiff gegen Inter Mailand schwirrte die Meldung durch die Medien: Benjamin Pavard musste seinen Führerschein abgeben.

Der Franzose wurde vor einigen Wochen nach einem Heimspiel alkoholisiert am Steuer erwischt. Bei der Polizeikontrolle hatte er laut "Bild" 0,8 Promille. Für den 26-Jährigen bedeutet das einen Monat Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Pavard erzielt die Führung dgegen Inter Mailand

Lappen weg, Geldstrafe vom Verein da. Es gibt freilich leichtere Tage für einen Fußballspieler. Doch statt Trübsal zu blasen, machte er gegen Inter ein ordentliches Spiel und erzielte beim 2:0-Heimsieg die Führung.

Für Coach Julian Nagelsmann war die Angelegenheit nach dem Abpfiff schnell erledigt. "Benji hat richtig reagiert. Er hat seine Aktion als Fehler eingesehen. Dann muss man die Dinge, wenn sie denn so passiert sind, mal in Ruhe lassen. Ich freue mich, dass er an einem nicht ganz leichten Tag so ein Tor macht", so der Bayern-Coach bei "Amazon Prime".