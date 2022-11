Noten zu FC Bayern gegen Inter Mailand: Stabile zweite Reihe – Pavard meldet sich zurück

Der FC Bayern gewinnt gegen Inter Mailand mit 2:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Sechstes Spiel, sechster Sieg: Der FC Bayern hat die Gruppenphase der Königsklasse mit einem 2:0-Erfolg über Inter Mailand beendet. Wer besonders überzeugte: Die Einzelkritik der AZ.

SVEN ULREICH – NOTE 2: Stand erneut und womöglich letztmals im Bayern-Tor, Manuel Neuers Comeback rückt näher. Ulreich war sofort gefordert: Er packte gegen Barellas Fernschuss zu (7.). Tolle Parade in der Nachspielzeit.

NOUSSAIR MAZRAOUI – NOTE 3: Der Marokkaner ist seit Wochen in guter Form und rechts hinten aktuell die Nummer eins. Gosens machte ihm das Leben schwer, in einige Zweikämpfe verwickelt.

BENJAMIN PAVARD – NOTE 2: Weil Matthijs de Ligt wegen leichter muskulärer Probleme geschont wurde, bekam der Franzose eine Chance in der Innenverteidigung. Und er nutzte sie: defensiv stabil, vorne mit dem Kopfball-Aufsetzer zum 1:0 (32.).

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Braucht derzeit nur wenige Verschnaufpausen, "Upa" spielt konstant auf hohem Niveau. Souveräne 45 Minuten, blieb dann in der Kabine.

Kapitän Kimmich präsent gegen Inter

JOSIP STANISIC – NOTE 3: Der Stellvertreter von Alphonso Davies durfte starten auf der linken Abwehrseite. Defensiv verlässlich, offensiv zurückhaltend. Rückte nach dem Seitenwechsel in die Abwehrmitte.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 2: Auch gegen Inter in der Startelf und Kapitän, Trainer Julian Nagelsmann verzichtet nie auf seinen Mittelfeldchef. Präsent – wie man ihn kennt: Knallte den Ball per Direktabnahme über das Tor (15.). Vorbereiter des 1:0. Schoss noch knapp rechts vorbei (50.).

MARCEL SABITZER – NOTE 3: Zuletzt die Nummer drei im Zentrum hinter Kimmich und Leon Goretzka, der diesmal pausierte. Engagiert, offensiv unterwegs. Schoss aus der Distanz deutlich drüber (27.). Sah nach einem Foul im Mittelfeld die Gelbe Karte (38.) und ist damit im Achtelfinal-Hinspiel gesperrt.

SADIO MANÉ – NOTE 4: Gegen Mainz in Gala-Form, der Senegalese blieb in der ersten Elf. Blockte den Ball im Strafraum mit beiden Händen vor seinem Gesicht, es gab keinen Elfmeter (8.). Forderte Onana im Inter-Tor mit einem Schlenzer (35.), insgesamt aber glücklos.

Gravenberch ohne zündende Ideen

RYAN GRAVENBERCH – NOTE 4: Nagelsmann hatte ihm vorab eine Einsatzgarantie gegeben, der Niederländer stand zum dritten Mal in dieser Saison in der Startelf. Er probierte viel, blieb auf der Zehnerposition aber letztlich ohne zündende Ideen.

KINGSLEY COMAN – NOTE 3: Zuletzt öfter nur Ersatz, muss nach seinem Muskelfaserriss erst wieder in Bestform kommen. Ordentlicher Auftritt, sein Schuss aus 20 Metern wurde zur Ecke abgewehrt (45.). Schöner Pass zu Mané (54.).

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING – NOTE 2: Etwas überraschend erhielt der 33-Jährige von Beginn an keine Pause – aber Choupo trifft zurzeit eben, wie er will. Diesmal wunderschön aus 20 Metern in den Winkel (72.). Überragender Lauf.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Der Kanadier kam zur zweiten Halbzeit für Upamecano in die Partie. Ordentliche Leistung, brachte mehr Schwung nach vorne als zuvor Stanisic.

Joker Gnabry sehr engagiert und dynamisch

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Für Mazraoui eingewechselt (65.). Sofort gefährlich: Scheiterte nach tollem Dribbling an Onana (69.).

SERGE GNABRY – NOTE 3: Löste Mané im Bayern-Angriff ab (66.). Sehr engagiert und dynamisch.

MATHYS TEL – OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

PAUL WANNER – OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.